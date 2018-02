Gli ex naufraghi Paola | Filippo | Nadia e Cecilia al televoto per rientrare in gioco Eva

Alessia Marcuzzi si sfoga sul canna-gate e critica Gli ex naufraghi : Canna – gate all’Isola dei Famosi: lo sfogo di Alessia Marcuzzi E’ da poco inziata una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. E Alessia Marcuzzi ha iniziato immediatamente a parlare del caso canna – gate. Motivo per cui la conduttrice del reality show ha dato la parola al capo progetto del programma Andrea Marchi, il quale ha dichiarato: “Nei giorni in cui i concorrenti sono stati nella villa nessuno è venuto ...

“Chiudi quella maledetta bocca!”. Isola dei Famosi - è guerra tra donne. Accuse reciproche e parole pesantissime. E la lite contagia anche Gli altri naufraghi. Caos totale : A poche ore dalla diretta dall’Honduras ecco che sull’Isola dei Famosi scoppia un nuovo caso. Riguarda le donne dell’Isola ,tra le quali è scoppiata una vera e propria guerra. A lanciare il sasso è stata un’insospettabile., la cantante sarda ma milanese di adozione, ex di Max Biaggi Bianca Atzei insieme a Paola Di Benedetto e Elena Morali. Con un giro di parole dette riferite da far invidia alle migliori comari. “Parli ...

Eva Henger a Domenica Live : 'Tutti Gli altri naufraghi hanno mentito' : ROMA - 'Qualcuno dei concorrenti rientrati in Italia ha mentito?'. Eva Henger , sottopostasi alla macchina della verità durante Domenica Live, parla del Canna Gate, e lancia nuove accuse, anche alle ...

“Al fuoco - al fuoco”. Incendio nella notte all’Isola dei Famosi. La paura dei naufraghi - sveGliati di colpo dal fumo e dalle alte fiamme divampate all’improvviso. L’apprensione deGli spettatori : cosa è successo (no - non è una finzione) : Non sembra davvero trovare pace quest’edizione dell’Isola dei Famosi inizia con i contrattempi legati al meteo, che ha messo a rischio la diretta della prima puntata a causa di venti e forti piogge, e proseguita con lo scandalo che ha visto Francesco Monte, uno dei protagonisti più attesi, lasciare l’Honduras a seguito delle accuse mosse contro di lui da Eva Henger che gli rimproverava di aver fatto uso di droga subito ...

Già tutti più magri all’Isola. E Franco Terlizzi? Com’è dopo un mese di fame. Il semi digiuno forzato è una costante nel reality e una sofferenza per i naufraghi - che più o meno sono calati sulla bilancia. Ecco il prima e il dopo del pugile puGliese : La fame, il sole cocente, il maltempo, i mosquitos, la nostalgia di casa, i litigi feroci anche per le sciocchezze, le strategie e gli avvicinamenti sospetti tra naufraghi. Tutto questo è l’Isola dei Famosi. Ha cambiato giorno la diretta del reality condotto da Alessia Marcuzzi, è slittata dal lunedì al martedì sera; c’è un nuovo inviato quest’anno, Stefano De Martino, e anche un opinionista novellino, Daniele Bossari. E ...

“Insieme stanno proprio bene”. Bomba gay all’Isola dei famosi. Tra i due naufraghi è nata una certa intesa e aGli altri concorrenti la cosa non è sfuggita. È nato un idillio : “Ho voGlia di averlo vicino tutta l’avventura” : L’attenzione dei telespettatori in queste settimane di Isola dei Famosi è andata tutta sull’affaire droga che ha coinvolto Francesco Monte contro Eva Henger. Ma in Honduras si consumano anche altre vicende. Le liti tra i naufraghi sono all’ordine del giorno, ma tra un nubifragio e una giornata di sole nascono anche nuove amicizie. A tre settimane dall’inizio del reality, cominciano a delinearsi le prime simpatie ...

“Ha abbandonato il reality”. Isola dei famosi - uno choc dietro l’altro. A poche ore dalla diretta - uno dei naufraghi ha dovuto prendere urgentemente un aereo per l’Italia. Le sue condizioni di salute non Gli hanno permesso di continuare il suo percorso in Honduras. Cosa è accaduto all’improvviso : Mancano poche ore alla nuova puntata de L’Isola dei famosi e, dopo la presunta possibilità che Francesca Cipriani abbandoni il reality in anticipo visto che è chiamata a testimoniare al processo Ruby Ter, c’è un nuovo colpo di scena. Uno dei naufraghi deve lasciare l’Isola: già perché è caduto e si è rotto una gamba. Non ci sono alternative: deve subito tornare in Italia. Quest’anno, diciamolo, i naufraghi sono un po’ sfortunati (vogliamo dire ...

Terrore all’Isola dei famosi. Succede di notte mentre i naufraghi dormono beati. Nel silenzio più assoluto - si palesa una figura “molto grossa” e si appoggia su uno dei vip. Nessuno si accorge di nulla ma - al risveGlio - la paura dilaga. Anche questo - sì… : all’Isola dei Famosi sta Succedendo di tutto. Dopo l’uscita di scena di Francesco Monte, che ha deciso di tornare in Italia dopo le accuse di Eva Henger che ha fatto sapere a tutto il pubblico che, mentre era in Honduras, l’ex di Chechu ha fatto uso di droga, non è certo finito il divertimento. O meglio, per Monte sì che è finito… E infatti da quando è tornato ha nostalgia. Ha ammesso di aver sofferto per avere preso la decisione che ha preso ma ...

“Mi hanno distrutta”. Isola dei Famosi - la cosa è seria. Credeva di aver superato quel trauma che l’ha segnata profondamente e invece - all’improvviso - tutto il suo male ritorna a galla e la devasta. Pianto a dirotto davanti aGli altri naufraghi che non hanno coraggio di fiatare. Choc : Francesco Monte è uscito dall’Isola dei Famosi di sua spontanea volontà dopo le accuse mosse da Eva Henger. La ex star del porno ha infatti detto che Francesco Monte avrebbe portato della droga nella villa e ne avrebbe fatto uso. Anche con altri naufraghi dei quali, però, la Henger non ha fatto i nomi. Monte, dopo le accuse della Henger si è infuriato e, ovviamente, ha iniziato a negare. Ma il caso era scoppiato e in televisione, nei talk show, ...

“Mio fiGlio… e la sua morte”. Il dramma di Amaurys Perez arriva nella notte. All’Isola dei Famosi arrivano le prime parole che fanno soffrire e riflettere tutti. Tra i naufraghi cala il silenzio : Come sappiamo l’isola dei Famosi in queste settimane è attraversata dal vento della discordia. Da una parte il ‘droga gate’ e dall’altra i rapporti tesi tra i naufraghi hanno portato un po’ d’amarezza sul reality. Ma in Honduras non tutto va male. O almeno se Cecilia Capriotti e Filippo Nardi sono ai ferri corti, altri concorrenti invece mostrano un certo affiatamento. E infatti in una di queste ultime ...

“Bisognerebbe sopprimerla”. All’Isola dei Famosi tensioni sempre più forti. Naufraghi ai ferri corti - aria irrespirabile e Gli ultimi avvenimenti hanno spaccato il gruppo : ora la situazione è pericolosa : La vita in Honduras è dura e non è solo una questione di ‘sopravvivenza’. I Naufraghi dell’Isola dei Famosi non riescono ad avere una convivenza decente. Tra cibo che scarseggia e rotoli di carta igienica che spariscono i vip hanno rapporti sempre più tesi. In particolare Cecilia Capriotti e Filippo Nardi più si annusano e meno si piacciono. L’ex gieffino aveva accusato la sua compagna di viaggio di essere ...

SIMONE BARBATO / Il suo nascondiGlio scoperto dai naufraghi : ora nomination? (Isola dei famosi 2018) : SIMONE BARBATO, disturbatore presente nella Jungla de l’Isola dei famosi, costretto a fare i conti con la solitudine, un forte temporale e la perlustrazione di Francesco e Rosa.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 10:14:00 GMT)

“Arriva lui”. Isola dei Famosi - la bomba è pronta a scoppiare. Dopo le indiscrezioni adesso c’è la conferma - tra i due nuovi volti del programma di Alessia Marcuzzi spunta il nome pesantissimo. Combattivo - determinato - bellissimo. Per Francesco Monte e Gli altri naufraghi è finita la pacchia : Non sono passate neppure due settimane dall’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi eppure in Honduras la situazione è già esplosiva. Prima l’addio di Chiara Nasti, poi la lite tra Francesco Monte e Eva Henger con l’accusa di aver portato marijuana sull’Isola. Quindi l’eliminazione della pornodiva e la lite, sempre di Monte con Nadia Rinaldi che non ha proprio gradito le frasi sulle donne cinquantenni che “dovrebbero stare a ...