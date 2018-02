Giornalista assassinato | ora spunta la ' ndrangheta

Slovacchia - il Giornalista assassinato indagava sulla 'ndrangheta : Bratislava, 27 feb. , askanews, Il giornalista slovacco Jan Kuciak, assassinato domenica, stava per pubblicare un'inchiesta sui legami tra la politica e un imprenditore italiano che opera in Slovacchia e che avrebbe legami con la 'ndrangheta . Legami che punterebbero direttamente allo stretto entourage del premier Robert Fico. Kuciak, 27 ...

Messico - Giornalista ucciso in una scuola : è il decimo reporter assassinato nel 2017 : Cronista per varie testate locali, per cui si occupava di vicende legate al mondo della criminalità, in passato, Perez aveva collaborato pure col Governo dello Stato di Veracruz, dal quale era stato ...