Giappone | a gennaio produzione industria -6 | 6% su mese | +2 | 7% su anno

Giappone : deludono le vendite dettaglio di gennaio : In calo i consumi in Giappone. Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria , METI , , nel mese di gennaio le vendite al dettaglio sono scivolate su base ...

Giappone : produzione industriale cresce del 2 - 7% in gennaio : Secondo quanto comunicato su base preliminare dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in gennaio la produzione industriale è cresciuta in Giappone del 2,7% annuo, in rallentamento rispetto al progresso del 4,4% della lettura finale di dicembre , 3,6% in ...

Giappone - in calo la produzione industriale di gennaio : In calo e sotto le attese la produzione delle fabbriche Giapponesi di febbraio. Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giapponese , METI , , l'indice ...

Quali giochi hanno venduto di più in Giappone a gennaio 2018? : Nell'ultimo numero di Famitsu possiamo vedere un interessante classifica dei 30 migliori giochi in termini di vendite in terra del sol levante.Come riporta Nintendoeverything, sono ocmprese sia le vendite digitali che quelle in formato retail tra l'1 e il 28 gennaio. Ecco, di seguito, l'elenco:Read more…

Giappone - accelera l'inflazione di gennaio : Teleborsa, - In crescita l'inflazione in Giappone. Questa indicazione peserà sulle scelte della Bank of Japan , che sta tentando di risollevare l'inflazione con una politica ultra espansiva. Secondo l'...

Giappone : a gennaio inflazione +1 - 4% su anno - +0 - 4% su mese : Roma, 23 feb. (AdnKronos/dpa) – Cresce più del previsto l’inflazione in Giappone a gennaio. I prezzi al consumo hanno, infatti, registrato un incremento dell’1,4% su base annua, sopra le stime che indicavano un +1,3% e in rialzo rispetto all’1% del mese di dicembre. E’ quanto emerge dalle rilevazioni diffuse oggi dal ministero degli Affari Interni e Comunicazioni. L’inflazione ‘core’, che non ...

Giappone - inflazione a gennaio a +0 - 9% : 04.45 I rincari dei prezzi energetici sostengono il progressivo aumento dell'inflazione in Giappone in gennaio. In base ai dati del ministero degli Affari Interni, l'indice dei prezzi al consumo, escluse le componenti più volatili come il cibo fresco,ha registrato un incremento dello 0,9% a gennaio. E' il 13° rialzo consecutivo, malgrado si mantenga ben al di sotto dell'obiettivo del Boj del 2%. A impattare sull' indice, fanno notare gli ...

Giappone - si riduce il surplus commerciale a gennaio : Teleborsa, - Diminuisce il surplus della bilancia commerciale del Giappone. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone , MOF, , nel mese di gennaio, la bilancia commerciale ha registrato un ...

Giappone - a gennaio prezzi produzione in aumento : Teleborsa, - In aumento i prezzi alla produzione in Giappone. Secondo la Bank of Japan , i prezzi alla produzione sono saliti dello 0,3%, nel mese di gennaio in lieve accelerazione rispetto al +0,1% ...

