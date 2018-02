Ghiaccio e neve a Genova | allerta gialla

Emergenza Ghiaccio e neve a Genova : Reti idriche fuori servizio nei condomini e lastre sulle strade. Super lavoro dei vigili del fuoco. Rinforzi per la Municipale. L’arrivo del buran. Oggi la decisione sulla sospensione delle lezioni |

Neve e Ghiaccio a Ciregna di Ferriere - 88enne salvata dall'elisoccorso : Tragedia di Castellarquato, Silva chiede come stanno moglie e figlio 3 Fermato in stazione con tre etti di hascisc e due grammi di coca, arrestato 4 Emergenza ghiaccio e Neve, revocato il blocco dei ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per Ghiaccio e da domani anche per neve : La Toscana è interessata da un flusso di correnti fredde da est: domani è atteso un graduale aumento delle nubi che favorirà deboli nevicate fino in pianura in tarda serata a partire dalla costa. La Sala operativa della protezione civile regionale estende il codice giallo per ghiaccio e neve alla giornata di domani, mercoledì 28 febbraio, in particolare sui settori appenninici e sulle zone centro meridionali della regione. Nella giornata di oggi ...

Neve a Napoli - riapre aeroporto e caos voli/ Maltempo ultime notizie - trasporti tilt : treni fermi per Ghiaccio : Neve a Napoli, Maltempo blocca aerei e treni: voli cancelati a Capodichino, ultime notizie sui trasporti nel caos come a Roma. fermi mezzi pubblici, riapre la metro Anm

Maltempo Marche : previsti ulteriori 10 cm di neve - domani rischio Ghiaccio : La Protezione civile regionale delle Marche rende noto che per oggi sono previsti ulteriori 10 cm di neve, vento e temperature molto basse, che non saliranno sopra 0 gradi centigradi. La situazione è sostanzialmente uniforme in tutta la Regione. domani atteso miglioramento della situazione sul fronte neve, non sono previste precipitazioni, ma temperature molto basse. La giornata di domani sarà caratterizzata dalla presenza di ghiaccio, sia sulla ...

Neve a Roma - il giorno dopo : Ghiaccio su strade e marciapiedi. Incidenti - tubi congelati e monumenti chiusi : dopo la nevicata di lunedì, suggestiva e meravigliosa , sono arrivati inevitabili i disagi sulla Capitale. Se le strade principali della città sono state pulite dal passaggio delle auto, quelle meno ...

Maltempo - neve e Ghiaccio su Napoli : bloccato l'aeroporto : Dalle 6,30 alle 8 il traffico aereo è rimasto bloccato nello scalo napoletano di Capodichino a causa della neve e soprattutto della scarsa visibilità. Un solo volo è partito, alle 6,04, per Milano ...

Maltempo Lazio : Ghiaccio e neve - la situazione sulle strade : Sulla strada regionale 2 Cassia sono attive riduzioni di carreggiata tra Campagnano e Formello, dal km 20 al km 40, per interventi di salatura dell’asfalto a cura di Astral spa ai fini della messa in sicurezza del tratto. Personale di Astral spa all’opera sulla strada regionale 637 Diramazione di Frosinone e Gaeta per presenza di ghiaccio all’altezza del km 8+000. Sulla strada regionale 156 dei Monti Lepini sono attivi mezzi spargisale di Astral ...

Neve a Roma - il Ghiaccio ferma la città : chiusi Comune e Tribunale : Una città «chiusa» per Neve. Dai mercati rionali ai negozi, dai cinema ai teatri, dal Teatro dell'Opera all'Auditorium, dalle ville storiche ai cimiteri, dagli uffici postali a quelli del Campidoglio ,...

SCUOLE CHIUSE PER MALTEMPO - COMUNE DI ROMA 27 FEBBRAIO/ Neve e Ghiaccio - rischio stop di 9 giorni : SCUOLE CHIUSE per MALTEMPO, COMUNE di ROMA 27 FEBBRAIO: l'ordinanza del Campidoglio conferma lo stop alle lezioni anche per oggi. Ma il rischio è che la pausa possa prolungarsi...

Neve e Ghiaccio su Napoli - bloccati tutti i voli dall'aeroporto di Capodichino : Bufera di Neve a Napoli, bloccati tutti i voli all'aeroporto di Capodichino. Stop ai voli in partenza e in arrivo dalle 6:30 di questa mattina all'aeroporto di Capodichino per la forte nevicata. La ...

Dopo la neve - adesso si teme il Ghiaccio : bollettino delle 23 : Tutte le previsioni sono state rispettate. neve in buona parte d'Italia, Roma imbiancata, ma da Nord a Sud della penisola sono tante le zone che hanno dovuto fare i conti con intense precipitazioni e temperature polari. Imbiancati anche il Vesuvio e l'isola di Ischia. E a neve finita, adesso i rischi maggiori con le temperature sotto lo zero arrivano dal ghiaccio sulle strade. Roma, scuole a rischio chiusura per 9 giorni Scuole ...

Martedì via al maxi concorso Inps : in 22mila sfidano neve e Ghiaccio : La correzione degli elaborati sarà fatta al termine di ciascuna sessione alla presenza di alcuni candidati e in diretta streaming. I divieti Divieto assoluto, pena l'esclusione dal concorso, per ...

Maltempo Roma - dopo la neve è allerta Ghiaccio/ Allerta in Toscana : codice giallo fino a domani : Maltempo, gelo record e neve a Roma: video Allerta meteo Buran in mezza Italia, Fiumicino riaperto. Disagi a Roma Termini: info traffico e problemi anche a Firenze Santa Maria Novella