Germania | mercato del lavoro in salute e disoccupazione ai minimi storici

Calciomercato Ajax - interesse dalla Germania per Kluivert jr : Secondo 'Sky Sport' sul talentuoso attaccante classe 1999, figlio dell'ex Milan Patrick, è piombato con decisione il Lipsia . Il suo futuro potrebbe quindi essere in Bundesliga.

CALCIOMERCATO MILAN/ News - Il d.s. Mirabelli in Germania per Bailey e T.Hazard (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: il direttore sportivo vola in Germania per seguire da vicini Bailey e Thorgan Hazard, fratello di Eden.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 16:58:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Più Germania che Inghilterra per El Shaarawy (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: l'attaccante italoegiziano Stephan El Shaarawy potrebbe salutare, piace in Inghilterra ed in Germania.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 14:47:00 GMT)

Calciomercato Milan - Mirabelli in Germania? Quanti nomi sul taccuino : Calciomercato Milan, le possibili trattative per giugno Il Milan non farà mercato per questo gennaio, così Mirabelli ha chiarito le mosse dei rossoneri. Il mercato ripartirà a giugno. Mirabelli, allora inizia a lavorare sotto traccia per alcuni talenti in giro per l’Europa. Oggi volerà in Germania per vedere la partita tra Leverkusen e Bayern Monaco, prevista sta sera alle 20.30. Sul suo taccuino ci sono moltissimi nomi, tra cui ...

Calciomercato Milan - Mirabelli vola in Germania : tutti gli obiettivi dei rossoneri : Calciomercato Milan – Il Milan prova a recuperare posizioni in classifica, la squadra di Gattuso è reduce dal successo davanti al pubblico amico contro il Crotone. Adesso a tenere banco è il mercato, viaggio in Germania per Mirabelli con l’intenzione di visionare diversi calciatori. obiettivi in Budesliga, si preannunciano altre operazioni dopo quelle di Ricardo Rodriguez e Calhanoglu. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello ...

Calciomercato - dalla Germania : 'Goretzka al Bayern'. Ma lo Schalke smentisce : TORINO - Il Bayern Monaco continua il forte pressing su Leon Goretzka , gioiello dello Schalke che piace (e non poco) anche alla Juventus e al Real Madrid . Secondo il quotidiano tedesco Bild, il club ...

