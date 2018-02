Germania : a marzo in calo la fiducia dei consumatori : Secondo le cifre dell'Ufficio federale di statistica tedesco, l'economia tedesca è cresciuta del 2,2% nell'anno precedente, l'ottavo anno consecutivo. Gli esperti prevedono una crescita altrettanto ...

SPY FINANZA/ 4 marzo - da Italia e Germania pronti degli scossoni per l'Europa : Mentre l'Italia sarà al voto, in Germania si terrà il referendum della Spd per decidere se dar vita al governo di coalizione.