Genova | il Comune approva la vendita dello stadio “Luigi Ferraris”

Al Comune di Genova viene ufficialmente riconosciuta la pausa caffè : fa bene alla pubblica amministrazione : "Vuoi un caffè?" i dipendenti del Comune di Genova , si sentiranno spesso rivolgere questa frase, in particolare dall'assessore al personale e alle pari opportunità Arianna Viscogliosi. Da fine gennaio nel Comune di Genova partirà infatti il "coffee time", incontri periodici al bar tra il personale del Comune e l'assessore.I dipendenti dovranno prenotarsi per bere il caffè a Palazzo Tursi, gli incontri dureranno circa ...

Genova - in Comune salta mozione per non dare spazi a neofascisti : Genova, 16 gen. (askanews) Il consiglio comunale di Genova non ha potuto votare una mozione del Pd e della Lista Crivello che chiedeva al sindaco e alla giunta di non concedere spazi pubblici ad ...