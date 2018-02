Genoa | un solo rossoblù per Di Biagio

Genoa - miracolo Ballardini : il rischio retrocessione è solo un lontano ricordo : Il Genoa ottiene tre punti preziosissimi nella gara di campionato di Serie A, tutto facile nel match contro l’Inter di Luciano Spalletti, prestazione da incorniciare da parte dell’attaccante Pandev, autore di una partita strepitosa coronata con il gol nella ripresa, nel primo tempo l’autogol tutto da ridere da parte di Ranocchia dopo il rinvio di Skriniar. Il Genoa è in un momento fantastico, terza vittoria consecutiva e ...

Genoa - ag. Laxalt : 'Con la Roma solo una chiacchierata - ma con l'Atalanta...' : Cercato dalla Roma a gennaio, Laxalt è rimasto a Genoa , risultando l'uomo in oiù in queste ultime due uscite. Del futuro dell'ex Inter ha parlato Vincenzo D'Ippolito a RMC Sport : : 'È un ragazzo con grandi valori che vuole emergere. È un po' in ritardo, perchè già da un paio d'anni avrebbe potuto calcare grandi palcoscenici. La sua peculiarità è la resistenza, sembra ...

Serie A Genoa - Perin : «Pensiamo solo alla salvezza» : GENOVA - "Siamo contenti per la vittoria di lunedì che ci ha dato entusiasmo e che ci ha ha fatto respirare un pò. Ma non dobbiamo fare l'errore grave di pensare di essere fuori dalla zona calda. ...

Lazio-Genoa - non solo campionato : gara importante anche per il… mercato : Si conclude la 23^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio e Genoa che si affronteranno in una gara importante per la classifica. Stagione fino al momento entusiasmante per la squadra di Simone Inzaghi mentre quella di Ballardini è alla ricerca di punti per la salvezza. La gara di questa sera può essere importante anche per parlare di mercato, in particolar modo sono due gli obiettivi della squadra biancoceleste: il difensore Armando ...

Genoa - non solo Pereira : in arrivo nuovi colpi per Ballardini - ecco come cambia l’11 del Grifone : 1/14 Perin (Foto LaPresse/Valerio Andreani) ...

A Torino il calciomercato si accende : novità attorno ad Acquah (e non solo) - asse col Genoa? : Il calciomercato in casa Torino sembra essersi improvvisamente risvegliato. Il club granata si appresta a completare diverse operazione in questa settimana che chiuderà la sessione invernale. In primis il Toro si appresta a cedere Sadiq, praticamente inutilizzato in questa stagione e promesso sposo del Nac Breda. Si continua inoltre a lavorare all’acquisto di Donsah, con il Bologna che potrebbe essere interessato ad uno scambio con Obi, ...

Calciomercato Genoa - non solo Bessa : doppio innesto dal Verona : 1/15 LaPresse/ Valter Parisotto ...

Juve-Genoa - Allegri : "Conta solo segnare e vincere" : Rientrare dalle soste è sempre complicato, i tre punti sono l?unica cosa che importa: nella maratona della serie A serve un ritmo costante. ????? - Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) January 22, ...

Sintesi e pagelle Juventus-Genoa 1-0 : bianconeri imballati - solo un lampo di Douglas Costa : La Juventus batte 1-0 il Genoa nel 21° turno - 2ª giornata di ritorno - di Serie A TIM 2017-18. A decidere il risultato il gol di Douglas Costa al 16' del primo tempo. Dopo la trasferta di ...

Calciomercato Genoa - il punto di Perinetti : Laxalt ma non solo… : Il ds del Genoa Perinetti ha parlato del Calciomercato Genoano prima della gara contro la Juventus. Il dirigente rossoblù ha spaziato anche sulle recenti news di mercato che hanno coinvolto la Roma. Ecco le parole di Perinetti rilasciate a Premium Sport: “Ballardini scelta ponderata, conosceva già l’ambiente e cerca dei centrocampisti nuovi. Laxalt-Roma? Non so cosa faranno i giallorossi, il giocatore è seguito anche da altre ...

Mercato Juventus - col Genoa sfida in campo e non solo... : ... cronaca e risultato in tempo reale: le probabili formazioni Dove vedere Juventus-Genoa diretta tv e live streaming Serie A 22/01 Pirlo-Juve atto II: il figlio Nicolò in prova ai bianconeri

Genoa - Perin : "Futuro? Ora penso solo alla salvezza. A giugno si vedrà" : "Al Genoa anche nella prossima stagione? Sono qui da tanti anni e la mia unica preoccupazione è raggiungere la salvezza. Non potrei mai pensare al mio futuro in questo momento, a giugno si vedrà". ...

Calciomercato Genoa - Perin : "Penso solo alla salvezza. Il futuro? A giugno" : GENOVA - "Dopo l'arrivo di Ballardini la squadra ha reagito bene. Non è facile tirarsi fuori dalle zone pericolose, ma abbiamo fatto molti punti in poche partite. Appena abbiamo capito che non ...

