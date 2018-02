ilgiornale

: Gelmini Bonino fico tre nomi per due camere pag.8 @ilgiornale #28febbraio #rassegnastampa #PressOn - myPressOn : Gelmini Bonino fico tre nomi per due camere pag.8 @ilgiornale #28febbraio #rassegnastampa #PressOn -

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) È partito il gioco di chi farà cosa. Di chi vorrebbe fare cosa. E di chi sogna di fare cosa (ma non lo farà). A seconda di chi, tra le forze politiche in campo, la spunterà domenica (se qualcuno la spunterà) si stanno materializzando le golden list di coloro che si accalcano per occupare le varie caselle dei ministeri.Il primo delicato nodo da sciogliere non sarà tanto la formazione del governo ma quello dei presidenti di Senato e Camera all'insediamento del 23 marzo. E per riuscire a cavarne le gambe dal pantano, in mancanza di una maggioranza parlamentare, bisogna trovare un accordo trasversale tra i tre blocchi, centrodestra, centrosinistra e Movimento cinque stelle.Un'idea sarebbe quella di proporre al centrosinistra di eleggere la mai pensionabile Emmasullo scranno più alto di Palazzo Madama. Una mossa che creerebbe un imbarazzo nel Pd che preferirebbe avere un ...