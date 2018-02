Gb | esplosione a Leicester | tre arresti per omicidio colposo

Tre uomini sono stati arrestati per l’esplosione avvenuta domenica in un supermercato di Leicester : Tre persone sono state arrestate con l’accusa di omicidio colposo plurimo per l’esplosione avvenuta domenica 25 febbraio in un minimarket di Leicester, nel Regno Unito. l’esplosione aveva causato il collasso dell’intero edificio in cui si trovava il negozio e la The post Tre uomini sono stati arrestati per l’esplosione avvenuta domenica in un supermercato di Leicester appeared first on Il Post.

Quattro persone sono morte in un’esplosione in un supermercato a Leicester - nel Regno Unito : Ieri sera a Leicester, nel Regno Unito, Quattro persone sono morte nell’incendio provocato da un’esplosione di un minimarket che si trovava circa due chilometri a ovest del centro della città. Altre Quattro persone, di cui una grave, sono state portate in The post Quattro persone sono morte in un’esplosione in un supermercato a Leicester, nel Regno Unito appeared first on Il Post.

Inghilterra - esplosione a Leicester - quattro morti. "Ma non è terrorismo" : È di 4 morti il bilancio dell'esplosione che ieri sera ha distrutto un minimarket nella città britannica di Leicester (East Midlands, Inghilterra centrale), provocando un incendio e devastando anche gli appartamenti sovrastanti di uno stabile di due piani. Lo riferisce la polizia citata dalla Bbc. Altre 4 persone sono ricoverate in ospedale.La polizia non esclude la presenza di dispersi. Le operazioni di soccorso "continuano", ha ...

