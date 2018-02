Gaspare | Nino Formicola ha bestemmiato? Video | la frase incriminata durante la diretta

Isola dei Famosi 2018 : Gaspare (Nino Formicola) : Gaspare L’Isola dei Famosi ha mai avuto un concorrente portavoce del pubblico? A detta del comico Gaspare, tra i naufraghi della tredicesima edizione, no: “Parto perché sull’Isola non c’è mai stato un attento critico che potesse dar voce ai pensieri dei telespettatori”, afferma. Isola dei Famosi 2018: chi è Gaspare Conosciuto come Gaspare del duo Zuzzurro e Gaspare, il suo vero nome è Nino Formicola, nato a Milano ...