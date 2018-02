GARANZIA GIOVANI I dati da non dimenticare nella nuova legislatura

GARANZIA GIOVANI : Rapporto - in tre anni trovato lavoro in 360 mila : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – In tre anni attraverso Garanzia Giovani hanno trovato lavoro in 360mila. è questo il totale degli under 29 che non studiavano ne’ lavoravano, occupati al 31 dicembre 2017: 359.348 per l’esattezza a fronte di 1,2 milioni di Giovani registratisi nelle liste ad hoc, di cui 982mila589 presi in carico dai centri per l’impiego. “Garanzia Giovani è un programma nuovo e all’inizio è stato ...

Ferro - FdI - : 'Si prepara evento per sottoscrizione convenzioni nuovo bando GARANZIA Giovani' : Il consigliere regionale Wanda Ferro, candidata alla Camera per Fratelli d'Italia: 'Mentre i sindaci di centrosinistra del Vibonese continuano a negare che la Regione abbia utilizzato i fondi per la ...

Pensioni - il piano di Renzi : Ape estesa e GARANZIA GIOVANI - le novità Video : Un impegno certo che si è assunto in campagna elettorale il candidato premier del Pd, #Matteo Renzi, è quello di non abolire la riforma #Pensioni targata Fornero. In diverse dichiarazioni alla stampa il leader dem ha parlato invece del suo impegno per l’introduzione di nuovi elementi di flessibilita' in uscita verso la pensione anticipata in modo da favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro [Video]. Ma vediamo quali sono i punti del ...

A Sant'Antimo - NA - il convegno sul tema delle "Assunzioni agevolate e GARANZIA Giovani" : ... possano, in concreto, favorire l'attuazione di una serie di iniziative, alcune delle quali già messe attuate dall'amministrazione, per incentivare l'economia locale e favorire la costituzione di ...

GARANZIA GIOVANI arriva a Poggioreale con i corsi per i detenuti di ACIIEF : Un modo per fornire elementi utili da spendere, una volta scontata la pena detentiva, nel mondo lavorativo per un reinserimento nella società più semplice. I corsi, della durata di 200 ore, sono ...

MONDRAGONE - GARANZIA GIOVANI - ecco i nuovi tirocinanti. La soddisfazione di Zannini : ...alla funzione di segreteria Rocco di Lorenzo Serena Ambrisi -Tecnico Web Francesco Iaccarino -Psicologi dello sviluppo e dell'educazione Daniele Lombari Laura Pacifico -Specialisti dell'economia ...

Calabria - bandi GARANZIA GIOVANI : da oggi al via le domande : Roma, 15 gen. (askanews) Il Dipartimento 'Lavoro, Formazione e Politiche sociali' della Regione Calabria comunica che sono aperte le piattaforme per la partecipazione agli avvisi 'Garanzia Giovani ...

GARANZIA GIOVANI - Veneto : hanno aderito quasi 106 mila : Venezia, 13 gen. (askanews) Le adesioni a Garanzia Giovani in Veneto hanno raggiunto quota 105.824, di cui 2.094 presentate nel mese di novembre. Dal 2014 ad oggi hanno trovato una occupazione 54 su ...

GARANZIA GIOVANI - il paradosso del piano per l’inserimento lavorativo : i Neet sono 2 - 3 milioni. Più di quando è partito : Quasi 150mila giovani inattivi in più nonostante gli 1,5 miliardi di fondi messi a disposizione dall’Unione europea negli ultimi quattro anni per finanziare Garanzia giovani, il piano che avrebbe dovuto favorirne l’ingresso nel mercato del lavoro. Programma che lo scorso luglio è stato rilanciato mettendo sul piatto altri 1,3 miliardi da spendere di qui al 2020. Poco importa se, al netto degli annunci sessisti (“cercasi ...

I bonus per le aziende che aderiscono a GARANZIA Giovani : Il programma Garanzia Giovani per favorire l’attività di chi abbia dai 15 ai 29 anni prevede una serie di bonus, anche per il 2018, a favore della imprese che partecipano al programma. Ecco quali. L’azienda che...

Le opportunità offerte da GARANZIA Giovani : Garanzia Giovani mira a consentire ai Giovani dai 15 ai 29 anni di trovare un’opportunità lavorativa in base ai loro interessi (sia riguardo alla località che alla professionalità): si occupa cioè di fare matching...

Cosa è e come funziona GARANZIA Giovani : Per i Giovani senza lavoro e che non stanno studiando il governo ha lanciato Garanzia Giovani, il programma messo in atto dallo Stato per combattere la disoccupazione Giovanile per chi ha un’età compresa tra i...

GARANZIA GIOVANI : “Cercasi impiegata di bella presenza”. Poletti fa rimuovere l’annuncio dopo le polemiche : La Siae di Stradella cerca “impiegata di bella presenza per tirocinio, durata 6 mesi più proroghe, part time 20 ore settimanali, retribuzione 400 euro mensili”. L’annuncio è comparso sul portale di Garanzia Giovani, il progetto del governo finanziato dall’Ue per aiutare i Giovani ad entrare nel mondo del lavoro. A notarlo è stato il giuslavorista Michele Tiraboschi, che dal suo profilo Facebook ne ha denunciato il tono ...