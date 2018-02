Freddo record e pericolo ghiaccio | domani scuole chiuse ad Avellino

Maltempo : Arpa - in Veneto record di Freddo e da giovedì neve in pianura (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Nel recente passato bisogna risalire alla fine di febbraio/primi di marzo 2005 per ritrovare una situazione simile a quella di quest’anno. In quei giorni arrivò infatti in maniera del tutto analoga ad oggi, una massa d’aria artica sull’Europa centro-settentrionale facendo

Maltempo : Arpa - in Veneto record di Freddo e da giovedì neve in pianura (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Anche su gran parte della pianura, sferzata da venti sostenuti di Bora, le temperature massime non sono risalite oltre qualche grado sopra lo zero, risultando quasi ovunque comprese tra 0 e +2°C . Stamattina una leggera copertura nuvolosa ha favorito un leggero rialzo del

Maltempo : Arpa - in Veneto record di Freddo e da giovedì neve in pianura : Venezia, 27 feb. (AdnKronos) - Da domenica scorsa il Veneto è stata investita da masse d’aria molto fredde di origine artico-siberiana, scese sull’Europa centro-settentrionale a causa dell’anomala estensione verso il polo di un promontorio di alta pressione presente sull’Atlantico settentrionale. Co

Settimana di Freddo record nel Regno Unito : allerta “gialla” in gran parte del Paese : Inizia oggi nel Regno Unito la Settimana “più fredda dell’anno” per il Paese, secondo quanto spiegano i meteorologi locali: già nella notte si è registrato un crollo delle temperature con minime che in Irlanda del Nord sono scese a -6°C. In Inghilterra meridionale le intense nevicate che hanno colpito in particolare il Kent hanno determinato interruzioni alla circolazione e rallentamenti del traffico anche lungo ...

Super Bowl : Freddo record a Minneapolis : La 52ma edizione del Super Bowl passera' alla storia come la piu' fredda della storia. La finalissima tra Philadelphia Eagle e New England Patriots si giocherà, infatti, a Minneapolis, in Minnesota, ...

Super bowl - Freddo record alla finale della 52esima edizione : -17 gradi : La 52esima edizione del Super bowl passerà alla storia come la più fredda della storia. La finalissima tra Philadelphia Eagle e New England Patriots si giocherà, infatti, a Minneapolis, in Minnesota, ...

Clima - i dati del CNR sull’Italia : 2017 da record - è stato l’anno più secco di sempre e il 6° più caldo della storia. Ma s’è concluso con un Dicembre Freddo [DATI e MAPPE] : 1/5 Le anomalie termiche del 2017 in Italia: è stato un anno caldissimo ...

Gelo record - in Florida 'piovono' iguane per il Freddo : Con le temperature insolitamente fredde registrate in questi giorni in Florida, le iguane si congelano e piovono letteralmente dagli alberi. Secondo il National Weather Service, in alcune zone nel sud ...

Usa : Freddo record nell'Est - fino a -34° : 17.23 freddo record anche oggi, e per tutto il fine settimana, sulla costa orientale degli Stati Uniti, secondo i meteorologi del Weather Prediction Center del National Weather Service, che prevedono temperature percepite che, a causa dei venti gelidi, potrebbero scendere fino a -34° centigradi. Da Philadelphia a Boston, le temperature attese sono tra i -26 e i -31°, mentre i residenti di Maryland e Virginia devono aspettarsi temperature tra i ...

Freddo record in USA : Trump deride il riscaldamento globale : Sulla costa orientale “potrebbe essere il capodanno più Freddo mai registrato. Potremmo usare un po’ di quel riscaldamento globale per difenderci dal quale il nostro Paese, ma non altri Paesi, stava per pagare trilioni di dollari. Copritevi bene!“: con queste parole il presidente Donald Trump ha commentato il crollo termico che sta interessando gli Stati Uniti, deridendo il riscaldamento globale e l’Accordo di Parigi sul ...