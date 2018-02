: Nascondevano panetti di hashish nel camion, tra gli arrestati un uomo di Angri E' accaduto giovedì scorso, ma è s… - salernopost : Nascondevano panetti di hashish nel camion, tra gli arrestati un uomo di Angri E' accaduto giovedì scorso, ma è s… - lanotiziaweb : Dodici pregiudicati tentavano il grosso colpo: dieci sono di Cerignola, due di Foggia - foggiareporter : New post: Foggia, sequestrata una tonnellata di droga in arrivo dal Marocco: tre arrestati -

La guardia di Finanza diha arrestato nove persone ritenute contigue alla cosca criminale attiva nel territorio di Mattinata (FG) e Vieste (FG), per detenzione illegale di armi e per aver tentato di far evadere dal carcere diuno dei boss. I nove arrstati sono affliati alla cosca capeggiata da Mario Luciano Romito di Manfredonia, che fu vittima dell'agguato mafioso del 9 agosto 2017, ad Apricena (FG), nel quale furono uccisi anche il cognato e due contadini incensurati.(Di mercoledì 28 febbraio 2018)