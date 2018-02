Final Eight Futsal | al Coni sorteggiati gli abbinamenti dei quarti di coppa

Futsal : sorteggio Final Eight C.Italia : ...sorteggio per gli accoppiamenti deiquarti di Finale delle otto società che prenderanno parte allamanifestazione in scena al PalaFiera di Pesaro dal 22 al 25marzo prossimi è stato il capo dello sport ...

Champions League - la Final Eight a Genova : la Sciorba cambierà volto : La Champions League è l'unico evento nella pallanuoto che offre un'applicazione per conoscere il punteggio in tempo reale, lo streaming in diretta e gratuito per tutte le gare, gli highlights ...

Final Eight coppa Italia : Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul sito www.legahockey.eu di Lega hockey. Dettagli Categoria: SPORT Pubblicato: 22 Febbraio 2018 Visite: 1 Avanti

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : programma - orari e tv della Final Eight. Il calendario completo : Al momento non vi sono informazioni sulla copertura televisiva dell'evento, ma di certo la LEN trasmetterà in streaming tutte le sfide sul proprio sito internet, mentre, come accaduto per la prima ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : programma - orari e tv della Final Eight. Il calendario completo : La Super Final dell’Europa Cup di Pallanuoto maschile metterà di fronte le otto squadre che hanno superato la fase eliminatoria: i due gruppi scaturiti per contendersi il trofeo sono i seguenti. Il Girone A sarà composto da Ungheria, Italia, Grecia e Spagna, mentre il Girone B sarà formato da Serbia, Francia, Montenegro e Croazia. La fase Finale della manifestazione, in sede da stabilire, si terrà dal 5 all’8 aprile: nei giorni 5, 6 ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : i gironi della Final Eight. Le avversarie del Settebello : Con la fine della fase eliminatoria dell’Europa Cup di Pallanuoto maschile, la LEN ha reso noti i gironi che andranno a comporre la Super Final, in programma dal 5 all’8 aprile in sede da definire. Le otto Finaliste saranno divise in due gironi all’italiana al termine dei quali le prime classificate si contenderanno il titolo, mentre le seconde si giocheranno l’ultimo gradino del podio. Il Girone A sarà composto da ...

Final Eight - la Fiat Torino accolta in città da un bagno di folla : ROMA - Continuano i festeggiamenti per la vittoria della prima, storica Coppa Italia in casa della Fiat Torino che quest'oggi ha fatto ritorno in treno nel capoluogo piemontese. Ad accogliere la ...

Final Eight di Coppa Italia : primo storico trionfo di Torino : LA CRONACA - Brescia è partita fortissimo , 5-0 e poi 11-4, ma Poeta ha riportato a contatto i suoi sul finire del primo quarto. Squadre molto stanche, provate dalle tre partite in 72 ore, con ...

Basket - Final Eight Coppa Italia : Torino nella storia - Brescia ko in finale 69-67 : Torino entra nella storia, conquistando la sua prima Coppa Italia al termine di una Final Eight da mettere negli annali della pallacanestro Italiana per intensità ed emozioni espresse. Al Madela ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2018 : Brescia in finale! Cantù ko al supplementare per 82-87 : Brescia batte Cantù per 87-82 dopo un tempo supplementare e raggiunge Torino in Finale di Coppa Italia 2018 di Basket: domani alle ore 18.00 sapremo chi per la prima volta nella sua storia alzerà al cielo il trofeo. Partenza sprint di Brescia, che si porta subito sul 5-0. Cantù, però, è infuocata da tre punti in questa Final Eight e con le triple di Thomas e Smith ritorna subito avanti. Si gioca punto a punto e sono i brianzoli a tentare un ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Montenegro 9-5. Il Settebello stacca già il pass per la Final Eight : Un grandissimo Settebello stacca il pass per la Final Eight di Europa Cup di Pallanuoto maschile dopo solo due giornate del girone di Palermo: oggi l’Italia ha battuto per 9-5, in una sfida maschia e senza esclusione di colpi, il Montenegro e, in virtù del clamoroso pareggio tra Russia e Germania per 11-11, conquista in anticipo il primo posto nel girone. Nonostante la sconfitta odierna, al Montenegro domani basterà battere la Germania per ...