Festa Juve | è la prima finalista della Coppa Italia

Clamoroso in Coppa del Re : il Leganes fa Festa al Bernabeu - Real Madrid eliminato da un ex Juve! : Clamorosa eliminazione del Real Madrid dai quarti della Coppa del Re. Il Leganes espugna il Bernabeu ribaltando il risultato dell’andata e vola in semifinale. Gli ospiti passano in vantaggio con Eraso al 31′, Benzema ristabilisce la parità al 47′ ma a far piombare in una crisi sempre più profonda Cristiano Ronaldo e compagni ci ha pensato l’ex Juve, Pro Vercelli, Spezia, Pescara e Livorno Gabriel Appelt Pires con un goal ...