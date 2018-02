Ferrovie - Mazzoncini annuncia investimenti su rete e promette : "Mai più stato emergenza" : L'ondata di maltempo , che ha messo in ginocchio l'Italia per due giorni, continua a produrre i suoi effetti sulla circolazione ferroviaria nel centro-Sud dell'Italia. Lo stato di emergenza protratta ...

Ferrovie Sud Est - Mazzoncini : trasferirle a FS scelta più idonea : Teleborsa, - "La scelta del Ministro Graziano Delrio di trasferire il 4 agosto 2016, con decreto, a FS Italiane la partecipazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in FSE, si sta ...

Ferrovie - Mazzoncini : in Veneto treni più moderni al mondo : Venezia, 11 gen. (askanews) In Veneto viaggeranno 'i treni più moderni al mondo'. Lo ha dichiarato l'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato Italiane, Renato Mazzoncini, oggi a Venezia, in ...