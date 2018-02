Ferrovie | Delrio sotto tiro E Padoan fa finta di niente

Delrio bacchetta le Ferrovie : 'Mai più disagi per il maltempo' : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, a seguito dei fortissimi ritardi registrati nel nodo ferroviario della capitale e nel Centro-Nord del Paese per le nevicate di lunedì ...

Delrio inferocito - il caso Ferrovie diventa politico : Roma - L'immagine emblematica della giornata disastrosa dei trasporti ferroviari in Italia è il selfie del ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, che su Twitter ironizza: «Alle 11 sono arrivato alle stazione Termini per prendere il treno per Ferrara. Sono le 16.40 e siamo fermi a Firenze, ma sono fiducioso che prima o poi ripartirà». Idem per l'esponente di LeU, Nicola Fratoianni. «Fra poco con 4 ...

Caos trasporti - Delrio irritato con Ferrovie dello Stato per la gestione dell'emergenza neve : Quando Trenitalia diffonde il bollettino dei treni annullati ecco che dal dicastero dei trasporti trapela la forte irritazione del ministro Graziano Delrio, descritto "molto arrabbiato" e in costante contatto dalle prime ore del mattino con i vertici dell'azienda Fs, che avrebbe dovuto prevenire e scongiurare i forti disagi. E invece la stragrande maggioranza dei treni è stata cancellata. Primi fra tutti gli Intercity con destinazione ...

Ferrovie - Delrio ripartisce 440 mln per la sicurezza ferroviaria delle linee regionali : Teleborsa, - Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio , ha firmato a un decreto di ripartizione di 440 milioni per la messa in sicurezza delle Ferrovie regionali isolate , ...

Ferrovie - Delrio : in Veneto 8 mld investimenti - una cifra enorme : Venezia, 11 gen. (askanews) 'Otto miliardi di investimento nelle Ferrovie del Veneto, è una cifra enorme'. Così il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, oggi a Venezia, in occasione della ...

Delrio : 'Polo Ferrovie-Anas per creare lavoro e sviluppare l'indotto' : Insomma, parte un polo integrato, con una cabina di regia comune, che dà una spinta keynesiana all'economia con soldi pubblici". Molte opere sono state completate, altre no, ora con il nuovo polo ...