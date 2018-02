Fake news che circolano in rete

Dai vaccini alle Fake news : la salute dalla A alla Z su ISSalute.it : Si aggiunge al Museo della Scienza inaugurato alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella lo scorso anno e dove proprio oggi diamo il via alla mostra itinerante 'Mondovaccini', un ...

'In Italia un selezionato gruppo d'elite gestisce l'economia a discapito della gente. Ritorno del neofascismo? Fake news!' : L'Italia è importante perché fa capire come un selezionato gruppo d'elite gestisce l'economia del Paese senza che vi siano benefici per la gente", ha detto Bannon. "Le persone di Paesi come Uk e ...

"In Italia un selezionato gruppo d'elite gestisce l'economia a discapito della gente. Ritorno del neofascismo? Fake news!" : "Il Ritorno del neofascismo in Italia è una Fake news, ci possono sempre essere mele marce certo, ma non c'è Ritorno del neofascismo, è tutta opera dei media di regime, succede anche con Trump. Il popolo Italiano è molto più intelligente di tutto questo". Lo ha detto l'ex stratega della Casa Bianca ed ex direttore di Breitbart, il sito di estrema destra, Steve Bannon in un'intervista a TgCom24, soffermandosi ...

Ruocco : Zingaretti dia spiegazioni su pagina Fake news contro Lombardi : Roma – Ruocco: segnale di debolezza creare pagina fake news contro Lombardi in periodo pre elettorale Roma – Di seguito il comunicato rilasciato dalla deputata... L'articolo Ruocco: Zingaretti dia spiegazioni su pagina fake news contro Lombardi su Roma Daily news.

Trump candidato al Nobel per la pace : ma è una Fake news : La notizia era circolata a inizio mese: Donald Trump nella lista dei candidati per il Nobel per la pace.E si parlava anche della motivazione: perseguire la pace attraverso l'ideologia della forza. Ma la candidatura del presidente è un falso. A fare chiarezza è Olav Njolstad, segretario del Comitato Nobel, intervenuto sull'emittente norvegese NRK. Njolstad ha aggiunto che la falsa candidatura è stata denunciata alla polizia, senza ...

Sulle bollette elettriche dei morosi si moltiplicano le Fake news : molti speculano - qualcuno si fa pubblicità - ma il problema resta! : Tempo di campagna elettorale, tempo di promesse (per lo più) irrealizzabili. Ma anche di fake news, le cosiddette bufale mediatiche che non sempre sono innocue goliardate, soprattutto se interessano i diritti...

Elezioni - la campagna di Greenpeace per far parlare i politici di ambiente : “Ma questa è una Fake news” : Renzi dice che “avremmo dovuto votare sì al referendum sulle trivelle due anni fa”. questa è una fake news. È la frase che accompagna una delle false immagini elettorali di sette tra i principali leader politici e che Greenpeace ha fatto circolare sui social network. Da Silvio Berlusconi a Luigi Di Maio, ognuno di loro pronuncia (falsamente) frasi con messaggi molto ambientalisti. Un cambio di rotta? Niente affatto. È una campagna di ...

Quali sono le Fake news segnalate alla Polizia Postale? Una lista piuttosto significativa : "La notizia è assolutamente falsa e priva di fondamento". Stavolta a smentire l'ennesima bufala rimbalzata via social - la chiusura degli uffici pubblici della capitale per l'emergenza maltempo - ha pensato direttamente la prefettura di Roma. Ma nelle ultime settimane sono tante le fake news finite nella rete dei controlli disposti dalla Polizia postale e ufficialmente smentite sul sito Commissariatodips.it. ...

Fake news - sbagliato dargli troppo peso. Il vero problema dell’informazione è un altro : Le Fake news sono state uno degli argomenti più caldi di una campagna elettorale povera di idee, ma ricca di demagogia. Molti le hanno additate a un vero e proprio rischio per la democrazia e per la libertà di scelta dei cittadini, un problema serio che richiedeva reazioni e provvedimenti ad hoc. Infatti si sono mobilitati in molti. Per la presidentessa della Camera Laura Boldrini: “Le Fake news sono un pericolo serio per i cittadini. ...

Maltempo Roma - "uffici pubblici chiusi". Prefettura : "È Fake news" : Maltempo Roma, "uffici pubblici chiusi". Prefettura: "È fake news" Il prefetto della Capitale ha smentito con una nota il finto documento diffuso sul web su un fantomatico provvedimento preso dopo la nevicata: "Notizia falsa e priva di fondamento". Anche il sindaco di Napoli ha negato le voci che ...