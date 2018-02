F1 | Test Barcellona 2018 | neve in pista | temperature polari Terza giornata a rischio

Formula 1 - polo-position : i Test di Barcellona Montmeló sotto la neve : Così il circuito catalano nella mattina del Day-3 dei test pre Mondiale. Pista libera dalla neve caduta nelle ore precedenti, ma tracciato bagnato e insidioso per il gelo. Immagini inusuali per un ...

LIVE F1 - Test Barcellona in DIRETTA : terza giornata (mercoledì 28 febbraio). Ferrari per proseguire il lavoro - ma incombono pioggia e neve! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata (mercoledì 28 febbraio) dei Test di Barcellona di F1. Sul circuito catalano c’è grande attesa su quel che sarà il meteo. Le previsioni non promettono niente di buono e si paventa l’arrivo della neve, cosa già avvenuta sul finire del turno di ieri. E’ evidente, dunque, che prima ancora che i piloti e le macchine saranno le condizioni atmosferiche a tenere banco ...

F1 - Test Barcellona : Vettel parte subito forte : TORINO - È Sebastian Vettel a staccare il miglior tempo nella seconda giornata dei Test di Barcellona caratterizzata dal freddo e anche da una nevicata sul tracciato del Montmelò. Il pilota della ...

F1 - Test Barcellona 2018 : analisi seconda giornata. La Ferrari convince sul passo gara - la Mercedes è in agguato…. : Se ieri, nel corso della prima giornata dei Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno, cielo plumbeo, pioggia e basse temperature l’avevano fatta da padrone sul circuito di Barcellona, oggi si è rivelato addirittura peggiore vista la comparsa di, addirittura, qualche fiocco di neve nella seconda parte del pomeriggio. No, non avete letto male. La neve, con una manciata di fiocchi, ha fatto la sua comparsa e ha reso ancor più complicate ...

F1 : Test Barcellona - Vettel il migliore : ANSA, - ROMA, 27 FEB - E' stato Sebastian Vettel, alla prima uscita con la nuova SF71H, a segnare il miglior tempo nella seconda giornata di test ufficiali pre-campionato della Formula 1 sul circuito ...

F1 - secondo giorno di Test a Barcellona : domina Vettel all'esordio con la nuova SF71H : Barcellona - Nel secondo giorno dei test della Formula Uno, a Barcellona, Sebastian Vettel è il più veloce. Al debutto sul circuito di Montmelò con la nuova SF71H, il ferrarista ha chiuso in 1'19''673 ...