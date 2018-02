F1 | Test Barcellona 2018 | analisi terza giornata Neve | pioggia e freddo rovinano i

F1 - Test Barcellona - Neve e pioggia condizionano la terza giornata : La terza giornata di Test invernali sul circuito di Barcellona non si è disputata regolarmente oggi, a causa delle avverse condizioni meteo in pista . La Neve ha ricoperto il circuito catalano ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati 28 febbraio. Fernando Alonso più forte di neve e pioggia. Lo spagnolo firma gli unici giri cronometrati della giornata : E’ Fernando Alonso l’uomo del giorno nei Test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna). Lo spagnolo della McLaren, nonostante una giornata caratterizzata da neve e pioggia, è riuscito sul finire del turno a siglare dei tempi che lo vedono in vetta ad una classifica dove c’è solo il suo nome alla voce crono ottenuti. 2’18″545 per l’iberico che è stato senza ombra di dubbio il pilota più attivo in questo day-3 ...

F1 - Test Barcellona : previsioni meteo per domani (giovedì 1° marzo). Pioggia al Montmelò - giornata a rischio? : Oggi la neve è caduta copiosamente su Barcellona impedendo il corretto svolgimento della terza giornata di Test della Formula Uno. Il semaforo verde è stato acceso solo alle ore 12.00, alcuni piloti sono usciti soltanto per un installation lap e poi sono prontamente rientrati ai box: era impossibile lavorare in queste condizioni. Le scuderie non sono riuscite a trovare un accordo per cancellare la sessione odierna e rinviarla a un altro giorno. ...

F1 - neve e pioggia a Barcellona per i Test : non era preferibile andare in Bahrein? Costi e logistica i fattori sfavorevoli : Guardando le immagini che arrivano dalla pista del Montmeló sembrerebbe ancora di essere a PyeongChang per la gare delle Olimpiadi Invernali e invece l’ambito è completamente diverso. Nella giornata odierna era previsto il day-3 dei test collettivi riservati alle monoposto del Mondiale 2018 di F1. Una sessione che, nei fatti, è ancora in corso ma che praticamente è come se non lo fosse: la neve al mattino e la pioggia nel pomeriggio, ...

F1 - Test Barcellona 2018 : il programma di gioved 1° marzo. Gli orari e come seguirli in tempo reale : Domani giovedì 1° marzo ultimo giorno della prima serie di Test sul tracciato di Barcellona (Spagna), riservato alle vetture di Formula Uno 2018. Nonostante la fitta nevicata e le condizioni estreme incontrate nel corso del day-3, non vi saranno variazioni sul programma iniziale e dunque vedremo in pista, o almeno si spera, i protagonisti del campione del mondo. I team infatti non sono riusciti a raggiungere un accordo su un’eventuale ...

F1 - Test Barcellona 2018 : i risultati del mattino (28 febbraio). La neve ferma tutto - semaforo verde solo alle 12.00 : La neve è stata la grande protagonista della mattinata a Barcellona dove si sta disputando la terza giornata di Test di Formula Uno. Il circuito catalano si è svegliato completamente imbiancato, l’elicottero medico non poteva alzarsi in volo e i piloti non potevano uscire dai box visto anche il semaforo rosso. A lungo si è parlato della possibile cancellazione di questa giornata e di un rinvio magari a lunedì prossimo (la data di venerdì ...

F1 - Test Barcellona 2018 : le scuderie non trovano l’accordo - la neve non cancella la sessione! Non si recupera. Il nuovo programma : La neve continua a scendere a Barcellona dove oggi è in programma la terza giornata di Test F1. A Montmelò è impossibile girare: i piloti e le monoposto sono dentro ai box, le condizioni meteo sono complicatissime, l’elicottero medico non può nemmeno alzarsi in volo e il semaforo rosso è costantemente acceso: i piloti non possono scendere in pista. Si pensava che le scuderie potessero trovare un accordo per cancellare la sessione odierna e ...