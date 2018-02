“Essere figlia di un calciatore di serie A per me è stato un dramma | ho denunciato papà” 

lastampa

: FANATICO DEL CORANO L'uomo ha massacrato di botte la ragazza, 19enne, poi ha inscenato un incidente stradale,... - LegaSalvini : FANATICO DEL CORANO L'uomo ha massacrato di botte la ragazza, 19enne, poi ha inscenato un incidente stradale,... - MaggicaPolly : Quanto pezzo de fango devi essere per sparare alle spalle alla tua stessa figlia? #chilhavisto - aestheticvharry : RT @vogliostyles: Elizabeth e Armie adottatemi vi prego, sono gentile, brava, vi amo entrambi e potrei essere una figlia modello. -

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) «Per tutti esseredi unè una cosa bellissima, per me è un vero. Con mio papà non ho mai avuto un rapporto. Mai passato una vacanza con lui». Sono i rimpianti di Camille, 22 anni,di Christian Manfredini, exdelle giovanili della Juve, centrocampista, poi nella rosa di varie squadre diA, oggi allena...