“Era segreto…” Meghan Markle | non c’è tregua | spunta l’ennesimo altarino Tutto svelato

(Di giovedì 1 marzo 2018) Mancano pochi mesi, ormai, all’evento dell’anno del Regno Unito: il royal wedding del principe Harry e. Verrà celebrato il prossimo 19 maggio, poche settimane dopo un altro grande, lieto, evento: la nascita del terzo royal baby di William e Kate Middleton. Insomma, c’è trepidazione oltremanica. E, chiaramente, curiosità morbosa sui dettagli di entrambe le felici ricorrenze in programma. Sul fratellino o la sorellina di Baby George e l’incantevole Charlotte si sa poco in realtà. Né nome, né sesso. Come avvenuto nelle precedenti gravidanze della duchessa. Che, si mormora, stavolta avrebbe optato per un parto in casa anziché in clinica (la stessa dove Lady Diana ha dato alla luce William e Harry): “Erano entrambi preoccupati del caos che ha seguito la nascita del Principe George e della Principessa Charlotte, con centinaia di giornalisti e ...