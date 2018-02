Entro marzo lavori in via Risorgimento a Modica

Silvio Berlusconi annuncia la manifestazione unitaria del cEntrodestra : "Si farà a Roma l'1 marzo" : La manifestazione unitaria del centrodestra in vista del voto del 4 marzo si farà. Ad annunciarlo è Silvio Berlusconi nel corso del Forum live Ansa-Facebook. "Sì la faremo e sarà a Roma giovedì prossimo alle 18", ha detto il Cav.Sul post voto, Berlusconi ha le idee chiare: niente larghe intese. "Noi - ha sottolineato - non siamo la Germania, i partiti in campo hanno visioni e principi differenti e noi leader ...

S.Giovanni in Marignano - il 3 marzo riapre il cEntro giovani con 30 collaboratori : Senza dimenticare il Bianconiglio mattacchione comparso in uno dei nostri spettacoli comici!' 'Siamo certi - dichiara il Sindaco Daniele Morelli - che le novità sia strutturali, che legate alle ...

Berlusconi : sì alla manifestazione unitaria del cEntrodestra il 1 marzo : "Non ho niente in contrario a partecipare se c'è una manifestazione del centrodestra; finora non ho partecipato perché ho ritenuto che il mio tempo poteva essere meglio impiegato con interviste ...

Maltempo Pescara : aperto fino al 15 Marzo il cEntro Monsignor Britti : Resterà aperto fino al 15 Marzo il centro di accoglienza ‘Monsignor Britti’ di via Rio Sparto, che ospita i senza dimora. Lo ha disposto l’Amministrazione comunale di Pescara con una delibera approvata dalla Giunta. La struttura, fortemente voluta dall’assessore alle Politiche Sociali Antonella Allegrino e realizzata in collaborazione con l’assessore al Patrimonio Gianni Teodoro, avrebbe dovuto chiudere i battenti ...

Dal 5 marzo in poi : i guai del Pd dEntro e fuori casa : Per il Pd si aprirà una stagione nuova, dentro e fuori il Nazareno. Tra regolamenti di conti interni e la strategia per continuare a contare ancora

Elezioni - Salvini : “Serve manifestazione unitaria cEntrodestra - il 1 marzo a Roma”. E chiude ai fuoriusciti M5S : Dopo l’appello di Giorgia Meloni e il silenzio di Silvio Berlusconi, ora anche Matteo Salvini rivendica la necessità di una manifestazione unitaria del centrodestra prima del voto: “Serve un momento di unità. La Lega ha prenotato il teatro Brancaccio per giovedì 1 marzo. Mi auguro che gli alleati partecipino”, ha rivendicato, nel corso di una conferenza stampa in Senato. In merito alla mancata partecipazione della Lega alla ...

'Rottamazione' cartelle esattoriali - richieste Entro il 31 marzo : CREMONA - Il Comune di Cremona ha riaperto la 'Rottamazione' delle cartelle esattoriali per tributi , ICI, TASI, IMU, Tassa rifiuti, e per infrazioni al Codice della strada oggetto di provvedimenti di ...

Essential Phone PH-1 potrebbe arrivare in Europa Entro marzo : Lo sperato arrivo in Europa di Essential Phone PH-1 non è più un miraggio da oggi. entro il primo trimestre del 2018, cioè entro il prossimo mese di marzo, lo smartPhone di Andy Rubin potrebbe sbarcare sul nostro continente. Riguardo alla commercializzazione in Italia Jason Keats non parla, ma le probabilità ci sono tutte; riguardo ai prezzi, stessa cosa. L'articolo Essential Phone PH-1 potrebbe arrivare in Europa entro marzo è stato pubblicato ...

Sanità : Asp Trapani - stabilizzati 51 dipendenti - altri 123 Entro fine marzo : Palermo, 20 feb. (AdnKronos) - Entreranno in servizio a tempo indeterminato l'1 marzo le 51 unità di personale a tempo determinato stabilizzate venerdì scorso dall’Asp di Trapani. La firma dei contratti avverrà da lunedì 26 a mercoledì 28 febbraio. Si tratta di 28 dirigenti medici, un dirigente inge

Anticipazioni Il Segreto : cosa succederà Entro metà marzo 2018? : Puente Viejo sarà caratterizzata da tantissimi colpi di scena nel corso delle puntate in onda su Canale 5 intorno a metà marzo 2018; scopriamo quindi insieme che cosa succederà con il nostro consueto post che riassume tutte le Anticipazioni principali della telenovela Il Segreto: Julieta e Saul: colpo di fulmine! Nel corso della fiera agricola organizzata da Gracia (Carmen Canivell) e Adela (Ruth Llopis), Saul Ortega (Ruben Bernal), il nuovo ...

Anticipazioni Una Vita : cosa succederà Entro metà marzo 2018? : Nelle puntate di Una Vita in onda intorno a metà marzo 2018, i personaggi della telenovela festeggeranno il Santo Natale tra intrighi e clamorosi colpi di scena. Scopriamo insieme tutto quello che succederà, riassumendo le Anticipazioni principali delle storie ambientate a calle Acacias: Fernando dimostra che la recita al Patronato è stata sabotata. Dimostrando che il palco del recital natalizio allestito nel collegio De La Serna è crollato per ...

Juventus - Höwedes si allena a Vinovo : riEntro previsto a marzo : TORINO - C'era anche Benedikt Höwedes alla vigilia di Champions ad allenarsi a Vinovo . Per carità, ha svolto una seduta personalizzata però il ritorno in campo del difensore tedesco, che ...

Previsioni Meteo - l’Inverno si scatena : tanta NEVE al CEntro/Sud tra oggi e domani - ma occhio al GELO in arrivo tra fine Febbraio e inizio Marzo! : Previsioni Meteo – I lettori di MeteoWeb avranno notato l’insistenza, nei nostri editoriali, nel ritenere questa seconda parte di inverno quella che riscatterà l’intera stagione 2017/2018, in termini di freddo e NEVE. Una stagione fino a tutto gennaio pressoché amorfa in riferimento a eventi tipicamente invernali. Ebbene, già Febbraio sta mostrando ben altro piglio, con piogge diffuse e aria senz’altro più rigida in via generale. Ma lo ...

Ubisoft : il ruolo delle loot box - i giochi come servizi e quattro grandi titoli in uscita Entro marzo 2019 : Ubisoft guarda al futuro parlando anche di microtransazioni di loot box e del concetto di giochi come servizi. D'altronde sono proprio quelli che vengono definiti "servizi live" a garantire una crescita importante per la compagnia, soprattutto a livello di coinvolgimento della community e a livello di performance dal punto di vista del mercato puramente digitale.Durante l'attuale anno fiscale il numero di utenti attivi mensili (escluso ambito ...