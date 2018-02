Enrico Letta e il voto | «Se penso a Italia e Europa | spero Gentiloni ne esca rafforzato»

Anche il sostegno di Enrico Letta per il Centrosinistra di Gentiloni : Mi auguro che dal voto esca rafforzato Paolo Gentiloni e la coalizione che lo sostiene. Lo dice l'ex premier affermando di pensare in chiave italiana ed europea. Anche Renzi spinge sulla squadra di ...

Elezioni 2018 - Enrico Letta si schiera con Gentiloni. "Spero ne esca rafforzato" : Nuovo endorsement al presidente del Consiglio dopo quelli di Romano Prodi, Giorgio Napolitano e Walter Veltroni

Matteo Renzi - coltellata da Enrico Letta : 'Spero che Gentiloni...' : Il quale, ovviamente, si è ben guardato dal pronunciare il nome del segretario del partito al quale resta iscritto pur non facendo politica dal giorno del famoso 'scambio del campanello' a Palazzo ...

Enrico Letta : Il voto del 4 marzo? Sostengo Gentiloni : Enrico Letta rompe il silenzio e sceglie da che parte stare in vista del voto del prossimo 4 marzo. L'ex premier con un tweet manda un messaggio chiaro: "Il voto del 4 marzo? Se penso a Italia ed Europa voglio augurarmi che Paolo Gentiloni ne esca rafforzato con la coalizione che lo sostiene". Letta poi ha aggiunto: "Sostengo Gentiloni e la coalizione di centrosinistra. La drammaticità della situazione mi sembra ...

Enrico Letta - un tweet tre messaggi : "Spero Gentiloni ne esca rafforzato" : "Il voto del 4 marzo? Se penso a Italia e Europa voglio augurarmi che Paolo Gentiloni ne esca rafforzato con la coalizione che lo sostiene". Lo scrive su twitter Enrico Letta.Il voto del #4marzo? Se penso a #Italia e #Europa voglio augurarmi che @PaoloGentiloni ne esca rafforzato con la coalizione che lo sostiene. — Enrico Letta (@EnricoLetta) 28 febbraio 2018C'è un detto, un non detto e un auspicio nel tweet del primo presidente ...

Enrico Letta : «Tragici errori sulle liste - il Pd verso l’abisso»| : L’affondo dell’ex premier contro Renzi: «Sono state giornate terribili per il partito. Un regalo immeritato a Berlusconi e ai Cinquestelle»

Matteo Renzi e le liste Pd - Enrico Letta a valanga : 'Scelte tragiche - corsa verso l'abisso' : Parla di 'tragici errori', Enrico Letta . E la sensazione è che il Pd stia vivendo i suoi ultimi giorni di vita, per come lo abbiamo conosciuto. 'Ricevo reazioni indignate da tutta Italia: non mi ...

Enrico Letta : "Tragici errori sulle liste. Il Pd corre verso l'abisso" : "Sono attonito per quel che è accaduto. Sia per il merito che per il metodo: durante questo fine settimana si è consumata una vicenda dai contorni tragici". A parlare, in un colloquio con La Stampa, è l'ex premier Enrico Letta, e la vicenda a cui si riferisce è lo strappo sulle liste elettorali del Pd."Ricevo reazioni indignate da tutta Italia: non mi capitava da tempo...", dice Letta. "Leggo i sondaggi e non soltanto ...

Enrico Letta : “Tragici errori sulle liste - il Pd corre verso l’abisso” : Enrico Letta tante ne ha viste - e tante ne ha fatte - nella sua vita politica, ma sostiene che in questi giorni dentro al Pd sta accadendo qualcosa di speciale: «Ricevo reazioni indignate da tutta Italia: non mi capitava da tempo...». Sono trascorse poche ore dall’epifania delle liste elettorali, precedute da una “istruttoria” aspra, come sempre a...

"Sembrate quello della barzelletta che...". Così Enrico Lucci asfalta Bersani : 'Ascoltami a me, Pierluì...' . Ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca , Enrico Lucci asfalta Pier Luigi Bersani . Lo fa con il sorriso, ma di fatto prende in giro la strategia del suo nuovo partito,...

Sembrate quello della barzelletta che.... Così Enrico Lucci asfalta Bersani : "Ascoltami a me, Pierluì...". Ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, Enrico Lucci asfalta Pier Luigi Bersani. Lo fa con il sorriso, ma di fatto prende in giro la strategia del suo nuovo partito, Liberi e Uguali, e più in generale del centrosinistra (guarda il video). "Ma non riuscite a mettere insieme le cose e andare avanti? - ha chiesto durante la trasmissione - Sembrate quelli della barzelletta... te la ricordi ...