Emergenza ghiaccio e neve a Genova

Pericolo ghiaccio e casette "mai testate" : così vivono l'Emergenza neve i dimenticati del terremoto : Strano Paese, l'Italia, dove la neve fa più notizia se cade a Roma senza creare i disagi registrati nel 2012 e ci si dimentica delle zone più in difficoltà come quelle colpite dal terremoto di un anno e mezzo fa. Dall'alto Lazio alle Marche fino in Umbria, Burian non ha risparmiato le aree del sisma che resistono tra la costante precarietà della vita quotidiana e i timori che l'ondata di gelo possa rendere le cose ...