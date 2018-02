Emergenza Burian a Napoli | disagi da Mergellina a Posillipo | caos nei trasporti FOTO

Burian - Emergenza senzatetto : numeri e indirizzi utili : E’ di poche ore fa la tragica notizia di un 47enne clochard, Massimiliano R., trovato in arresto cardiaco questa notte in via Pisani 22, a Milano, nei pressi della stazione Centrale… probabilmente vittima del freddo pungente di questi giorni, del temuto Burian, con un passato da chef nei ristoranti che, a causa delle difficoltà economiche, è finito a vivere per strada. Cosa fare per aiutare i senza tetto? In primis chiamare ai numeri telefonici ...

Burian - Emergenza virus parainfluenzali : ecco come riconoscerli e prevenirli : L’arrivo del gelido vento russo siberiano Burian ed il brusco calo delle temperature favorirà i virus parainfluenzali che sferreranno i loro attacchi con una stima di 400 mila casi, questa settimana, di malesseri intestinali, mal di gola, tracheiti, bronchiti, cui si somma la coda dell’influenza che, quest’anno, ha colpito come non faceva da 15 anni. Non mancheranno dolori osteoarticolari, sonnolenza, senso di spossatezza, diminuzione ...

Emergenza Burian - neve a Roma : confermato per domani 27 Febbraio il maxi concorso Inps : Oltre 22.000 candidati al concorso bandito dell’Inps sfideranno il maltempo e il gelido Burian domani e dopodomani per riuscire a guadagnarsi uno dei 365 posti da “analista di processo” banditi dall’Istituto di previdenza per la prima ricerca di personale dopo 10 anni. Le scuole resteranno chiuse per il rischio gelate ma resta confermata la prova alla Fiera di Roma per i 22.519 candidati che hanno i requisiti chiesti ...

Emergenza Burian - Ancona : stop ad auto e Tir per la neve : A causa delle nevicate che stanno flagellando le Marche in queste ore, e’ stata interdetta la viabilita’ di automobili e mezzi pesanti al porto di Ancona dove e’ attivo il piano neve. Lo ha deciso con un’ordinanza l’autorita’ di sistema portuale del mare Adriatico centrale, in coordinamento con la Capitaneria di porto, sulla base delle decisioni del Comitato operativo viabilita’ della Prefettura. La ...

Emergenza Burian - caos a Roma : la Raggi anticipa il rientro nella Capitale : Il Sindaco di Roma, Virginia Raggi, vista l’ondata di Maltempo portata dal gelido Burian che ha colpito anche la Capitale, ha deciso di anticipare il suo rientro in città. Dopo il suo intervento al C40 a Citta’ del Messico, Raggi rientrera’ subito a Roma in modo da essere operativa gia’ domani mattina in citta’. L'articolo Emergenza Burian, caos a Roma: la Raggi anticipa il rientro nella Capitale sembra essere il ...

Maltempo - allerta Burian : ad Ascoli pronti i dispositivi di Emergenza : I mezzi sgombroneve del comune di Ascoli Picento stanno effettuando una perlustrazione delle zone di alture del territorio comunale. Non si registrano allo stato particolari criticita’. Lo rende noto il Comune. Tutto il dispositivo di emergenza comunale (polizia municipale, servizio strade, protezione civile) e’ stato preallertato ed e’ pronto ad intervenire nel caso si rivelasse necessario. L’Enel ha attivato un presidio ...

Maltempo - allerta Burian : il porto di Trieste avvia il piano di Emergenza per la gestione dei tir : Scatta il piano di emergenza per la gestione dei Tir nel porto di Trieste. A causa del Maltempo e delle forti raffiche di Bora, si registrano “gravi difficolta’ per l’operativita’ portuale, pressoche’ bloccata”. La situazione piu’ complessa – si legge in una nota – “riguarda i collegamenti dei traghetti RO-RO con la Turchia”. Sono arrivate e partite “5 delle 10 navi attese ...