Elezioni | perché la ripresa economica non sarà decisiva per il voto

Elezioni 2018 - perché voterò M5S : voterò M5S. Non perché sia convinto del loro programma. Per uno che come me abbraccia la filosofia del postumano (se non sapete cos’è potete approfondire qui), il Movimento è anni luce lontano dalle mie posizioni. Ma vivo all’interno di un simulacro di democrazia (come spiegherò dopo), e allora lascio l’empireo, scendo con i piedi per terra ed entro con passo stanco nella cabina elettorale (“è proprio vero che fa bene un po’ di ...

Elezioni - per il M5S arriva l’endorsement di mister Zeman : “Mi schiero perché ci credo” : “Sono qui per sbaglio, dovrei essere lì con voi. Mi hanno tanto criticato ma pensavo che il voto non era segreto, mi hanno mandato a casa pure per questo”. Scherza Zdenek Zeman in una conferenza stampa del M5s a Pescara. “Mi sono schierato perché ci credo, dopo tanti anni nello sport mi interessa… l’unica forza politica che presenta un programma sullo sport sono loro. Sono contento che c’è un programma, spero si ...

Elezioni - la scelta di Zeman : 'Mi sono schierato perché ci credo' : A presentare Zeman Alessandro Di Battista che poco prima ha annunciato Domenico Fioravanti ministro dello Sport in caso di governo 5 Stelle. Tutte le notizie di Altre Notizie

Elezioni - Salvini vs Giannini : “Ho giurato su Vangelo perché ci credo”. “Atto politicamente indecoroso” : Botta e risposta concitato a Dimartedì (La7) tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e il giornalista di Repubblica, Massimo Giannini. Quest’ultimo legge un post che Salvini ha pubblicato qualche tempo fa sulla sua pagina Facebook, testo critico con papa Francesco sul tema migranti. E chiede: “Con quale credibilità si è presentato l’altro giorno in un comizio, agitando il Vangelo e il rosario? Non è stata una mossa elettorale per cercare di ...

Elezioni E FINANZA/ Ecco perché i mercati non temono il voto del 4 marzo : I mercati non sembrano affatto preoccupati per le ELEZIONI italiane. La ragione è semplice: nessun partito mette in discussione l’Europa, spiega PAOLO ANNONI(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 06:01:00 GMT)AIR ITALY/ Qatar Airways, Malpensa e i grattacapi per Alitalia, di G. GazzoliSPILLO/ L'indice di miseria smonta i falsi miti su euro e Ue, di P. Annoni

Perché Juncker ha sbagliato a parlare delle Elezioni italiane : Un errore di valutazione politica e incapacità di prevedere il danno. Così il presidente della Commissione Europea ha compiuto la sua ennesima gaffe

Elezioni - perché lo spread non sale malgrado l'incertezza del risultato sia altissima : Il trasferimento in Slovenia della produzione della Embraco è forse frutto anche di questa incertezza politica 'assorbita' ormai da tempo da investitori e fondi di private equity nei parametri del '...

Elezioni : Di Maio - ministro siciliano? Perché no? : Palermo, 21 feb. (AdnKronos) - "Un ministro siciliano? Perché no?”. Lo dice il candidato premier del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio in una intervista pubblicata nell’ultimo numero di “Cittadini 5 Stars”, il periodico del gruppo parlamentare 5stelle all’Assemblea regionale siciliana, guidato dal gi

Elezioni 2018 - Salvini : "Non vado da Fazio perché mi sta sulle p..." : Così il leader della Lega a chi gli chiedeva il perché della mancata ospitata a 'Che tempo che fa' Elezioni 2018, Salvini: sì a Tajani o Draghi premier Elezioni 2018, Berlusconi rilancia Tajani. E ...

Elezioni - Salvini : io non vado da Fazio perché mi sta antipatico : "Da qui alla settimana prossima facciamo più di 60 incontri pubblici, vado in televisione quasi ovunque, dico quasi ovunque perché non vado da Fazio perché mi sta sulle palle...". Lo ha affermato il ...

Elezioni - perché dopo decenni di ‘fregature’ crediamo ancora alle promesse da quattro soldi : di Francesco D’Alfonso Più ci avviciniamo alle Elezioni e più i politici le sparano grosse quanto a promesse elettorali. Nelle prossime settimane ci diranno addirittura che, se li votiamo, ci regaleranno un “Paese nuovo”. Beh, in effetti forse è meglio di no. Questo lo hanno già fatto: grazie alla loro operosa attività, ogni anno centinaia di migliaia di italiani se ne vanno dall’Italia in cerca di miglior fortuna. Meglio non sbilanciarsi ...

7 giovani su 10 non andranno a votare alle Elezioni. Ecco perché la politica ha smesso di rappresentare il futuro del Paese : Al di là dei dati, sono molte, forse troppe, le esigenze legate a questa generazione cui la politica non ha saputo dare risposta " spesso senza nemmeno porsi il problema di farlo. Fiducia nelle ...

Elezioni 2018 - perché la storia delle false donazioni ha già azzoppato il M5s : È ancora presto per dire se il caso delle finte restituzioni costerà qualcosa ai 5 Stelle in termini...