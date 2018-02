Elezioni | Di Maio | o si passa da noi o si torna a votare

Elezioni : Di Maio - per cortesia dovevo informare Capo Stato - poi deciderà lui : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – “Credo di aver fatto bene, per cortesia dovevo informare il Quirinale che questa settimana avrei presentato i nostri candidati ministri, poi sarà il Presidente della Repubblica a decidere”. Lo ha affermato Luigi Di Maio, candidato premier M5S, ospite di Rtl 102.5. “Vedo che molti giornali tirano per la giacca il Presidente della Repubblica -ha aggiunto- e questa non è una buona cosa”. ...

Elezioni 2018 - Di Maio : Tridico - Fioramonti - Pesce - Conti ministri M5S - : Il candidato premier del Movimento 5 stelle lancia i suoi ministri. Saranno 18 lui compreso, dice, e fa i nomi dei candidati per le poltrone di Svluppo economico, Lavoro, Agricoltura e Pa. La lista è ...

Elezioni : Di Maio sceglie i ministri - ecco i NOMI [FOTO] : ... il ministro dell'EcoNOMIa? Già c'è e il suo nome lo farò giovedì pomeriggio con tutta la squadra, che sarà di 18 componenti incluso me' Vincenzo Livieri/LaPresse 'Il ministro dell'EcoNOMIa? Già c'è ...

Elezioni : Di Maio - quattro tecnici con testa e cuore ai dicasteri Lavoro - Sviluppo economico - Pubblica amministrazione e Agricoltura : ... docente di politica economica ed economia Lavoro all'Università Rome Tre, indicato come ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, il professor Luigi Fioramonti, docente di economia politica ...

Elezioni - Di Maio presenta i ministri del governo M5s : "18 componenti - compreso me" : Chi sono i ministri del governo 5 stelle? Quali nomi propone il Movimento dopo le Elezioni? Il...

Elezioni - Renzi vs Di Maio : “Parla solo di poltrone. Ora ci chiede voti - ma è incapace”. E rispolvera i sondaggi 2014 : “Ora Luigi Di Maio ci chiede i voti per fare un governo. C’è un piccolo particolare Luigi, è che noi ti reputiamo incompetente e incapace di guidare questo paese e come noi lo pensa la maggioranza degli italiani”. Così Matteo Renzi nel corso dell’iniziativa al cinema Adriano con Paolo Gentiloni e Nicola Zingaretti. Durante l’iniziativa, Renzi ha chiesto ai propri militanti l’ultimo sforzo di campagna ...

Elezioni - Di Maio presenta i ministri del governo M5s : ecco chi sono i candidati : Chi sono i ministri del governo 5 stelle? Quali nomi propone il Movimento dopo le Elezioni? Il...

Elezioni - Luigi Di Maio sceglie ministri : ecco chi sono : Di Maio, Fioramonti ministro Sviluppo economico 'Allo Sviluppo economico una eccellenza italiana di grande competenza come il professore di Economia politica all'Università sudafricana di Pretoria ...

Elezioni - governo ombra M5s. Di Maio : “Tridico al Lavoro - Pesce all’Agricoltura e Conte alla Pubblica amministrazione” : Sono Pasquale Tridico, Alessandra Pesce e Giuseppe Conte i nomi della squadra di governo che il Movimento Cinque Stelle ha già inviato al Quirinale. L’economista Tridico è stato indicato per il ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, la dirigente del Mipaf Pesce andrebbe all’Agricoltura e Conte, professore di Diritto privato, guiderebbe il ministero della Pubblica amministrazione. I tre si vanno ad aggiungere ...

Elezioni : Renzi - inverosimile governo Di Maio - Pd a opposizione : Roma, 27 feb. (AdnKronos) – “I Cinque Stelle non parlano più di reddito di cittadinanza, ma solo di poltrone. E dicono che votare il Pd non serve. Poi però chiedono ufficialmente al Pd di appoggiare un inverosimile governo Di Maio”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. “Delle due l’una: se i Cinque Stelle avranno i numeri per governare, noi faremo opposizione. Se i Cinque Stelle non hanno i numeri, non possono certo ...

Elezioni : Di Maio - Fioramonti ministro - al Colle nessuna irritazione : 'Grillo non è mai stato assente rimarca quindi riguardo alla posizione del garante M5S ha ripreso i suoi spettacoli e la sua attività ma ci siamo sentiti spesso e venerdì sarà con noi a Piazza del ...

Elezioni 2018/ Berlusconi “Tajani premier? Non posso dirlo”. Di Maio “Fieramonti ministro - giovedì lista” : ELEZIONI 2018, ultime notizie su M5s, Pd e Centrodestra: Berlusconi, "Tajani premier? Non posso fare suo nome". Renzi, "se perdo non mi dimetto, il Pd sarà primo partito". Lista ministri M5s(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 11:00:00 GMT)

