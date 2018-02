Elezioni | Di Maio | Gruppi trovino quadra non Mattarella

Elezioni : Di Maio - presidente Corte Appello non proclami chi non ha restituito : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – “Andrò dal presidente della Corte d’Appello e gli chiederò di non proclamarli e loro sanno che devono rinunciare altrimenti gli faccio causa per danno di immagine al movimento. Stiamo parlando di una o due persone al massimo”. Così Luigi Di Maio, candidato premier M5S, ospite di Rtl 102.5, a proposito dei candidati che non hanno restituito i rimborsi al movimento e che se eletti in Parlamento ...

Elezioni - Di Maio a La7 presenta quattro ministri M5s : “La mia squadra di governo sarà di 18 persone” : Pasquale Tridico, economista, per il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; Alessandra Pesce, dirigente Mipaf, all’Agricoltura; Giuseppe Conte, professore di Diritto Privato, per il Ministero della Pa, de-burocratizzazione e meritocrazia; Lorenzo Fioramonti, economista (e unico dei 4 candidati nelle liste M5S), al Mise. Sono alcuni dei componenti della possibile squadra di governo M5S presentati a Dimartedì (La7) da Luigi Di ...

Elezioni : Di Maio - per cortesia dovevo informare Capo Stato - poi deciderà lui : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – “Credo di aver fatto bene, per cortesia dovevo informare il Quirinale che questa settimana avrei presentato i nostri candidati ministri, poi sarà il Presidente della Repubblica a decidere”. Lo ha affermato Luigi Di Maio, candidato premier M5S, ospite di Rtl 102.5. “Vedo che molti giornali tirano per la giacca il Presidente della Repubblica -ha aggiunto- e questa non è una buona cosa”. ...

Elezioni : Di Maio - quattro tecnici con testa e cuore ai dicasteri Lavoro - Sviluppo economico - Pubblica amministrazione e Agricoltura : ... docente di politica economica ed economia Lavoro all'Università Rome Tre, indicato come ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, il professor Luigi Fioramonti, docente di economia politica ...

Elezioni - Renzi vs Di Maio : “Parla solo di poltrone. Ora ci chiede voti - ma è incapace”. E rispolvera i sondaggi 2014 : “Ora Luigi Di Maio ci chiede i voti per fare un governo. C’è un piccolo particolare Luigi, è che noi ti reputiamo incompetente e incapace di guidare questo paese e come noi lo pensa la maggioranza degli italiani”. Così Matteo Renzi nel corso dell’iniziativa al cinema Adriano con Paolo Gentiloni e Nicola Zingaretti. Durante l’iniziativa, Renzi ha chiesto ai propri militanti l’ultimo sforzo di campagna ...

Elezioni - governo ombra M5s. Di Maio : “Tridico al Lavoro - Pesce all’Agricoltura e Conte alla Pubblica amministrazione” : Sono Pasquale Tridico, Alessandra Pesce e Giuseppe Conte i nomi della squadra di governo che il Movimento Cinque Stelle ha già inviato al Quirinale. L’economista Tridico è stato indicato per il ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, la dirigente del Mipaf Pesce andrebbe all’Agricoltura e Conte, professore di Diritto privato, guiderebbe il ministero della Pubblica amministrazione. I tre si vanno ad aggiungere ...

Elezioni : Renzi - inverosimile governo Di Maio - Pd a opposizione : Roma, 27 feb. (AdnKronos) – “I Cinque Stelle non parlano più di reddito di cittadinanza, ma solo di poltrone. E dicono che votare il Pd non serve. Poi però chiedono ufficialmente al Pd di appoggiare un inverosimile governo Di Maio”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. “Delle due l’una: se i Cinque Stelle avranno i numeri per governare, noi faremo opposizione. Se i Cinque Stelle non hanno i numeri, non possono certo ...