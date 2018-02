Elezioni | Bersani | “Ho fatto una battaglia micidiale per l’art 18 Averlo tirato via è

Elezioni - Bersani : “Di Maio? Somiglia più ad Andreotti che a me. Renzi? Imbroglia sulla legge elettorale” : “Forse Di Maio come profilo asSomiglia più ad Andreotti che a me”. Così a Otto e Mezzo (La7) il candidato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, commenta un servizio di Paolo Pagliaro che accostava l’ex segretario Pd a Luigi Di Maio. E ribadisce: “Noi parleremo con il M5S. Boldrini? Non c’è alcuna discussione, lei anticipa semplicemente il fatto che non ne vede le condizioni, ma non dice che non dev’esserci dialogo. Ci parleremo ovviamente. ...

Corteo contro i fascismi - Bersani : “Niente Elezioni per chi fa il saluto romano a pochi metri da Marzabotto” : “Chi va a pochi metri da Marzabotto col braccio teso a dire ‘sieg heil’ non può partecipare alle elezioni, mi pare il minimo”. Lo ha detto Pier Luigi Bersani, componente di Liberi e Uguali, presente a piazza della Repubblica per il Corteo antifascista organizzato dall’Anpi. Bersani bacchetta anche il M5s, che non ha partecipato al Corteo: “Sbaglia alla grande oggi chi non sta qui. C’è qui il popolo ...

Bersani : Chi fa il saluto romano non può partecipare alle Elezioni : Per i giudici non è reato essere fascisti e manifestare il pensiero del Ventennio. Eppure, nonostante la recente sentenza della Cassazione, Pier Luigi Bersani non ci sta. E da piazza della Repubblica, dove sfilava il corteo antifascista organizzato dall'Anpi, invita a togliere il voto a chi fa il saluto romano. "Bisogna andare in piazza contro questi rigurgiti - spiega l'esponente di Liberi e Uguali - chi va a pochi metri da ...

Elezioni 2018 - Bersani : 'Con Berlusconi eravamo vicini al default' - : L'esponente di LeU attacca il leader di Forza Italia alla presentazione del programma economico di Liberi e Uguali. Affondi su Berlusconi anche da Pietro Grasso, mentre Laura Boldrini critica su ...

Elezioni - Bersani (Leu) : “Berlusconi propone contratti e condoni? È come l’oste non campa dando da bere agli ubriachi” : “Berlusconi porta il Paese al disastro e poi qualcun altro deve pensarci e liscia il pelo agli italiani. Noi proponiamo investimenti pubblici, progressività fiscale, un piano straordinario di manutenzione del territorio e lotta all’evasione”. Pier Luigi Bersani, Pietro Grasso, Cecilia Guerra e Giulio Marcon hanno presentato il programma economico di ‘Liberi e Uguali’. Da lla lotta all’evasione Leu calcola ...

Elezioni - Bersani (Leu) : “Berlusconi propone contratti e condoni? E’ come l’oste non campa dando da bere agli ubriachi” : “Berlusconi porta il Paese al disastro e poi qualcun altro deve pensarci e liscia il pelo agli italiani. Noi proponiamo investimenti pubblici, progressività fiscale, un piano straordinario di manutenzione del territorio e lotta all’evasione”. Pier Luigi Bersani, Pietro Grasso, Cecilia Guerra e Giulio Marcon hanno presentato il programma economico di ‘Liberi e Uguali’. Da lla lotta all’evasione Leu calcola ...

Elezioni : Bersani - soglia 25? Pd già sotto da qualche anno : Roma, 14 feb. (AdnKronos) – “Faccio notare che sotto la soglia del 25, la soglia Bersani, il Pd c’è già andato da qualche anno. Il fatto che non si sia mai discusso delle sconfitte di questi anni, non vuol dire che non ci siano state”. Lo dice Pier Luigi Bersani a Carta Bianca. L'articolo Elezioni: Bersani, soglia 25? Pd già sotto da qualche anno sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni : Bersani - non parteciperemo a inciuci : Roma, 14 feb. (AdnKronos) – “Noi non partecipiamo a quelli che possiamo banalmente definire inciuci perchè pensiamo che siano coperchi su una pentola a pressione e prima o poi… Noi abbiamo quattro, cinque proposte da sinistra di governo e siamo disponibili a discutere su questi punti. Poi, se tocca tornare daccapo perchè la matassa non si sbroglia, noi siamo favorevolissimi a cambiare la legge elettorale”. Lo ha detto ...

Elezioni : Bersani - Rosatellum? Verdini ha venduto Colosseo a Rosato… : Roma, 14 feb. (AdnKronos) – “Verdini e Calderoli sanno fare i conti meglio di Rosato e gli hanno venduto il Colosseo, questa è una legge che favorisce il centrodestra”. Lo dice Pier Luigi Bersani a Carta Bianca su Rai3. L'articolo Elezioni: Bersani, Rosatellum? Verdini ha venduto Colosseo a Rosato… sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni : domani programma economico Leu con Grasso e Bersani : Roma, 14 feb. (AdnKronos) – domani, giovedì 15 febbraio, alle ore 11 si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del programma economico di ‘Liberi e Uguali”, presso il comitato di Liberi e Uguali in via Arenula 29. Parteciperanno il leader di LeU Pietro Grasso, Pier Luigi Bersani, Maria Cecilia Guerra, Giulio Marcon, il Prof. Vincenzo Visco, il professor Carmelo Parello. L'articolo Elezioni: domani programma economico ...

Elezioni : Bersani - alleanza Pd-Fi? se hanno numeri - è già fatta : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – Accordo Pd-Fi dopo le Elezioni? “Se hanno i numeri, è già fatta. Uno che fa insieme la legge elettorale, che candida chi candida, tutti quelli che potevano dire centrosinistra spianati, poi metti gli amici di Lombardo e Cuffaro in Sicilia, il braccio destro di Formigoni in Lombardia, Casini e Lorenzin in Emilia… Tutta gente che il centrosinistra lo fa con Berlusconi. Se hanno i numeri lo ...

Elezioni : Bersani - Pd ha tagliato ramo su cui era seduto : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – “Il Pd ha tagliato il ramo su cui era seduto: il centrosinistra. Sia su temi concreti, come scuola e lavoro, sia sul messaggio: tu parli di cieli azzurri, le cose van bene ma nel disagio che c’è, se non ci va la sinistra ci va la destra”. Lo ha detto Pier Luigi Bersani a Di Martedì su La7. L'articolo Elezioni: Bersani, Pd ha tagliato ramo su cui era seduto sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni - Bersani : “Renzi? Io sono quello che avrebbe dovuto essere lui. M5s? Dialogo su 4 punti - altrimenti ciaone” : “Intanto, io sono della sinistra radicale. Io sono sinistra di governo, quella che avrebbe dovuto essere Renzi. E oggi non ci sarebbe stata tanta destra in questo Paese, se avessimo tenuto su le bandiere di una sinistra di goveno”. E’ la severa stoccata che a Omnibus (La7) Pier Luigi Bersani, esponente di Liberi e Uguali, rifila al segretario Pd, Matteo Renzi. E aggiunge: “E’ vero che la storia non si ripete, ma ama ...

Elezioni - Bersani a Prodi : “Ho affetto - ma succhia un altro osso…”. E sul Pd : “Intesa con Forza Italia? C’è già” : “Per affetto uso una metafora da Prodi. Lui ha detto che ha succhiato l’osso nel referendum, adesso ho l’impressione che ne succhi un altro ma prima o poi, secondo me, bisogna dir basta perché se no si rischia di lasciare alla deriva le nostre idee e valori che so che son comuni”. Così Pierluigi Bersani, a Bologna per presentare i candidati locali della lista “Liberi e Uguali”, ha commentato l’esternazione di ieri di Prodi, secondo cui la ...