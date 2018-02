Elezioni | Berlusconi | presidente Camera a M5S se opposizione responsabile

Elezioni - Gnocchi : “Berlusconi accoglierà fuoriusciti M5S - prima devono riportare almeno una condanna in primo grado” : La copertina satirica di DiMartedì (La7) non poteva non prendere di mira Silvio Berlusconi. Gene Gnocchi parte chiedendosi chi sarà il premier proposto da Berlusconi: “Ma è ovvio che il candidato premier sarà Tajani. È stato scelto perché lui è l’unico che ride veramente alle barzellette di Silvio. Non fa finta come tutti gli altri. Gli piacciono davvero. E Silvio lo sta già istruendo a diventare premier al suo posto”. In chiusura la ...

Elezioni : Di Maio - in Europa temono me e non Berlusconi alleato con nemici Ue : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – “Come è possibile che a Bruxelles, negli altri Paesi europei si tema il Movimento 5 stelle e invece si stringa la mano a Berlusconi che nella sua coalizione ha Lega e Fratelli d’Italia, che sono gli alleati di Le Pen, Alternative fur Deutschland, Orban? Ieri la Meloni è andata da Orban. I nemici storici di Bruxelles, dell’establishment ce li hanno dentro la coalizione di centrodestra”. Lo ...

Elezioni2018 - Berlusconi : 'Tajani candidato - ma io sono sempre disponibile' : La politica è fatta di compromessi. Ma la coalizione con la Lega è solida, abbiamo programma comune', ha aggiunto.

Elezioni - Berlusconi : candidato premier? Io sono disponibile : Il leader di FI rilancia Tajani ma non esclude altri papabili. "Attendo ok di Antonio, ma potrebbero uscire fuori sorprese"

Elezioni - Berlusconi : “In caso di stallo? Torniamo al voto. Sono pronto a candidarmi premier tra un anno” : “Tajani è un uomo giusto per rivestire l’incarico di presidente del Consiglio”. Silvio Berlusconi non ha dubbi e partecipando al forum Facebook-Ansa fa un passo in avanti nell’investitura dell’attuale presidente del Parlamento Europeo a candidato di Forza Italia per palazzo Chigi. Certo, il Cavaliere riconosce come il “trasloco” di Tajani sia una “perdita” di rappresentanza per l’Italia a Bruxelles, ma è ...

Elezioni - Berlusconi : “Nostra coalizione non avrà nulla a che fare con Casapound - né ora né dopo le Elezioni” : “La nostra coalizione non ha nulla a che fare con Casapound, né con i loro programmi. Non avrà nulla a che fare con Casapound né ora né dopo’ le Elezioni’. Lo ha detto Silvio Berlusconi, durante il forum Facebook-Ansa, rispondendo a una domanda sulla disponibilità data nei giorni scorsi da Salvini a fare un’intesa con Casapound L'articolo Elezioni, Berlusconi: “Nostra coalizione non avrà nulla a che fare con ...

Elezioni 2018/ Berlusconi “Tajani premier? Non posso dirlo”. Di Maio “Fieramonti ministro - giovedì lista” : ELEZIONI 2018, ultime notizie su M5s, Pd e Centrodestra: Berlusconi, "Tajani premier? Non posso fare suo nome". Renzi, "se perdo non mi dimetto, il Pd sarà primo partito". Lista ministri M5s(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 11:00:00 GMT)

Elezioni 2018/ Renzi - “se perdo non mi dimetto” : Minniti - “io premier? Irrealtà”. Scontro Berlusconi-Di Maio : Elezioni 2018, ultime notizie su M5s, Pd e Centrodestra: Renzi, "se perdo non mi dimetto, il Pd sarà primo partito". Minniti, "io premier? Ipotesi irreale". Scontro Berlusconi e Di Maio(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 09:50:00 GMT)

Elezioni - Tajani (FI) : “Berlusconi mi vuole premier? Onorato - ma non faccio campagna. Presto per cercare suo erede “ : “Berlusconi mi vorrebbe premier? Sono Onorato dalle parole di stima, ma ho dedicato l’ultimo anno al lavoro al Parlamento europeo, credo nel Parlamento e proprio per questo non ho partecipato alla campagna elettorale”. Così Antonio Tajani ha tagliato corto in merito alle voci che lo vorrebbero in prima fila nei desiderata berlusconiani per Palazzo Chigi, dopo le urne. “Oggi nessuno può pensare di fare l’erede di ...

Elezioni 2018 - come si vota/ Matteo Renzi : “proposte Centrodestra fantasmagoriche - Berlusconi è surreale” : Elezioni 2018, come si vota col Rosatellum: ultime notizie su Pd, M5s e Centrodestra. Renzi, "no al Governo con M5s e Lega. Le proposte del Centrodestra sono fantasmagoriche"(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 18:18:00 GMT)

Elezioni : Speranza - Renzi-Berlusconi film horror : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “Il Governo Renzi-Berlusconi è un film horror che il Pd si sta impegnando a realizzare. Noi di Liberi e Uguali siamo l’unica vera alternativa a questo scenario da incubo”. Lo afferma Roberto Speranza di Liberi e Uguali a margine di una manifestazione pubblica a Grosseto. L'articolo Elezioni: Speranza, Renzi-Berlusconi film horror sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni : Serracchiani - Berlusconi schiacciato tra Salvini e Casa Pound : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – ‘L’accordo politico ormai dichiarato tra Casa Pound e Salvini schiaccia in un angolo Berlusconi e i moderati del centrodestra”. Lo afferma Debora Serracchiani, componente la segreteria nazionale del Pd, commentando l’offerta formulata dal candidato premier di Casa Pound Simone Di Stefano, di appoggio a un governo guidato dal leader della Lega Matteo Salvini.Per Serracchiani ‘questo ...

Elezioni 2018/ Bufera M5s per il ministro-generale di Di Maio : Bonino "io premier di Berlusconi? Fantascienza" : Elezioni 2018, diario di campagna elettorale: ultime notizie su Pd, M5s e Centrodestra. Di Maio criticato per il ministro-generale dei Carabinieri.