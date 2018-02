Elezioni | Berlusconi | Bertolaso ministro Emergenze

Elezioni 2018 - Grasso (LeU) : “Disponibile a governo di scopo con Renzi e Berlusconi” : Attacca gli avversari, che però potrebbero diventare alleati “di scopo” se Mattarella dovesse chiederlo. Ospite di Bruno Vespa a Porta a porta, il leader di LeU Piero Grasso lo ha detto chiaramente: “Noi siamo una forza di sinistra responsabile di governo, se ci dovesse essere questo scopo e il presidente Mattarella ce lo chiedesse noi saremmo disponibili”. Il presidente uscente del Senato ha risposto così alla domanda se ...

Elezioni e pensioni - Berlusconi tira fuori l'asso nella manica : "Ministero per terza età" : Il centrodestra creerà un ministro per la terza età, se vincerà le Elezioni, con l'obiettivo di alzare le pensioni...

Elezioni - Berlusconi : “Premier del centrodestra? Tajani è l’uomo giusto. Sarà lui a dire se è disponibile” : “Tajani occupa una posizione di altissimo rilievo, è il presidente dell’istituzione europea eletta direttamente dai cittadini, quindi il numero uno dell’Unione europea, ha anche impegni precisi nei confronti degli altri paesi, sta portando avanti politiche europee, è ben visto e considerato con molto apprezzamento e stima da tutti. È un uomo giusto e a me piacerebbe che alla fine potesse essere lui, ma ho l’impegno di far dire a lui ...

Elezioni - Berlusconi imita Renzi : “Dirò agli italiani che non faccio questo - non faccio quello… scusate ho perso la memoria” : “Posso inventare io una imitazione di Renzi? Allora, io dirò agli italiani che non faremo questo, non faremo quest’altro, non faremo… perbacco, scusatemi, però ho perso la memoria”. Così a “Italia 18” su Sky TG24 HD il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, commentando l’imitazione che il segretario PD ha fatto di lui. L'articolo Elezioni, Berlusconi imita Renzi: “Dirò agli italiani che non faccio questo, non faccio ...

Elezioni : Di Maio - in lista M5S eccellenze - con Berlusconi Giggino purpetta : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – “Berlusconi dice di non conoscere i nostri candidati ministri, lui conosce solo i suoi che sono gli stessi di 20 anni fa: Brunetta, Gasparri, La Russa, gente del calibro di Giggino ‘a purpetta”. Così, su Facebook, il candidato premier del M5S Luigi Di Maio replica a Silvio Berlusconi.“I nostri sono eccellenze italiane – scrive Di Maio – Per esempio la medaglia d’oro ...

Elezioni - da Renzi a Berlusconi tutti contro i ministri nominati da Di Maio : “Non rispetta regole”. “Nomi sconosciuti” : “Non rispetta le regole”. “Serve solo ad avere titoli sui giornali“. “Sono nomi sconosciuti“. “È un festival del surreale“. La lista dei possibili ministri presentata da Luigi Di Maio mette d’accordo tutti gli oppositori. Dal Pd fino a Forza Italia, da Matteo Renzi a Silvio Berlusconi, tutti attaccano i nomi anticipati alla stampa dal candidato premier del Movimento 5 stelle. L’ultimo ...

Elezioni - Di Battista : “Fioravanti ministro M5S. Quel rosicone di Berlusconi dirà che nuota meglio di lui” : “L’olimpionico Domenico Fioravanti è il ministro dello sport nel governo dei cinque stelle“. Lo ho annunciato Alessandro Di Battista nel corso dell’evento “Sport e legalità” per presentare il programma dello sport del M5S. “I nostri ministri incompetenti? Berlusconi oltre che rosicone, io dico sempre che non ci sta più con la testa, da domani dirà che Fioravanti non nuotava bene e che lui fa le vasche meglio”. ...

Elezioni 2018/ Di Maio - lista ministri M5s via mail e nomi diretta tv : “chi vota Berlusconi ha paura di noi” : ELEZIONI 2018: Di Maio presenta la lista dei ministri M5s a Mattarella via mail. Salvini, "non mi sfiorano critiche della Cei sul Vangelo". Ultime notizie su Pd, Centrodestra e M5s.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 11:05:00 GMT)

Elezioni : Berlusconi - presidente Camera a M5S se opposizione responsabile : Roma, 28 feb. , AdnKronos, Eleggere un presidente di un ramo del Parlamento appartenente all'opposizione 'era un fair play normalmente adottato nella Prima repubblica. Non sarei contrario' ad ...

Elezioni - Gnocchi : “Berlusconi accoglierà fuoriusciti M5S - prima devono riportare almeno una condanna in primo grado” : La copertina satirica di DiMartedì (La7) non poteva non prendere di mira Silvio Berlusconi. Gene Gnocchi parte chiedendosi chi sarà il premier proposto da Berlusconi: “Ma è ovvio che il candidato premier sarà Tajani. È stato scelto perché lui è l’unico che ride veramente alle barzellette di Silvio. Non fa finta come tutti gli altri. Gli piacciono davvero. E Silvio lo sta già istruendo a diventare premier al suo posto”. In chiusura la ...

Elezioni : Di Maio - in Europa temono me e non Berlusconi alleato con nemici Ue : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – “Come è possibile che a Bruxelles, negli altri Paesi europei si tema il Movimento 5 stelle e invece si stringa la mano a Berlusconi che nella sua coalizione ha Lega e Fratelli d’Italia, che sono gli alleati di Le Pen, Alternative fur Deutschland, Orban? Ieri la Meloni è andata da Orban. I nemici storici di Bruxelles, dell’establishment ce li hanno dentro la coalizione di centrodestra”. Lo ...

Elezioni2018 - Berlusconi : 'Tajani candidato - ma io sono sempre disponibile' : La politica è fatta di compromessi. Ma la coalizione con la Lega è solida, abbiamo programma comune', ha aggiunto.