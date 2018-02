Elezioni | a Treviso il M5S festeggia chiusura campagna con il Rock N' Roll

Elezioni : gip Treviso ritira candidatura : ANSA, - VENEZIA, 31 GEN - Ha deciso di non candidarsi più alle prossime Elezioni "perchè alla fine ha capito che non si sente tagliato per la politica": improvviso dietrofront di Angelo Raffaele Mascolo, il giudice di Treviso che un anno fa aveva detto di voler girare con la pistola in tasca e che nei giorni scorsi aveva chiesto al Csm un ...

