Elezioni 2018 | sulla scheda elettorale arriva il tagliando antifrode

Elezioni 2018 - stavolta il Vaticano non si schiera. Ma c’è chi usa il rosario come arma elettorale : Nella storia italiana dei rapporti tra Stato e Chiesa le ultime Elezioni (24/25 febbraio 2013) non contano. Benedetto XVI aveva appena annunciato le sue dimissioni, in Vaticano si pensava unicamente al conclave, i giochi politici italiani apparivano lontani. Ma in questo appuntamento elettorale – complice anche lo sbracciarsi di Salvini con rosario e vangelo – la svolta si presenta con assoluta chiarezza. Da quando è stata fondata la Repubblica ...

Elezioni 2018 - consiglio agli italiani di leggere ‘Istruzione alla servitù’ di Jonathan Swift : A pochi giorni dal voto, tra programmi elettorali tanto strabilianti quanto inverosimili, gli italiani – che si apprestano a votare in un Paese in cui la povertà e l’ineguaglianza delineano sotto molti aspetti un rapporto fra Stato e cittadino come tra un sovrano e i suoi sudditi – dovrebbero leggere (o rileggere) Istruzione alla servitù dello scrittore irlandese Jonathan Swift. Uno spietato e beffardo manualetto del sabotaggio e ...

Come si vota - gli errori da evitare alle Elezioni 2018 : Dove mettere le crocette? Dove non metterle? Perché non si può inserire la scheda nell'urna? Tutte le cose da sapere per non commettere errori alle elezioni

Come si vota - gli errori da evitare alle Elezioni 2018 : Foto: FILIPPO MONTEFORTE/AFP/Getty Images Le elezioni si avvicinano: sulle modalità di voto e sul funzionamento del Rosatellum abbiamo già parlato. Quindi dovreste sapere cosa fare per votare alle prossime elezioni. Ma è importante ribadire anche cosa non si deve fare, visto che la nuova legge elettorale ha modificato diversi processi a cui eravamo abituati. Per evitare mal di pancia dopo aver realizzato di aver buttato via il proprio diritto di ...

Elezioni 2018/ Gli italiani al bivio tra Mosè e il Faraone : L'esodo dall'Egitto: un popolo di Israele confuso e diviso. Come oggi gli italiani, incapaci di comprendere le ragioni di chi è indifferente o si lamenta. PIERLUIGI BANNA(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 06:08:00 GMT)ELEZIONI 2018/ Mattarella fa le prove di un governo Di Maio, int. a P. CaldarolaELEZIONI 2018/ Larghe intese senza numeri, patto Renzi-Berlusconi per togliere voti a Salvini, di M. Maldo

Elezioni 2018/ Ecco cosa ci attende dopo la grande fiera delle promesse : La sensazione diffusa è quella di una campagna stanca e deludente, fatta di promesse irrealizzabili. Un motivo c'è, e non dipende solo dal proporzionale. ALESSANDRO MANGIA(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 06:00:00 GMT)ELEZIONI 2018/ Mattarella fa le prove di un governo Di Maio, int. a P. CaldarolaELEZIONI 2018/ Juncker, lo spauracchio degli spread e il nervo scoperto della sinistra, int. a M. D'Antoni

SONDAGGI Elezioni 2018/ Centrodestra avanti col 35% - ma Noi con l'Italia-Udc rischiano lo sbarramento : SONDAGGI politici ELEZIONI 2018: ultime notizie e intenzioni di voto prima del silenzio elettorale. Centrodestra avanti ma Noi con l'Italia-Udc rischiano lo sbarramento del 3%(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 05:30:00 GMT)

Elezioni2018 - Berlusconi : 'Tajani candidato - ma io sono sempre disponibile' : La politica è fatta di compromessi. Ma la coalizione con la Lega è solida, abbiamo programma comune', ha aggiunto.

Elezioni 2018 - Di Maio : Tridico - Fioramonti - Pesce - Conti ministri M5S - : Il candidato premier del Movimento 5 stelle lancia i suoi ministri. Saranno 18 lui compreso, dice, e fa i nomi dei candidati per le poltrone di Svluppo economico, Lavoro, Agricoltura e Pa. La lista è ...

Elezioni 2018/ CasaPound va alla tribuna elettorale : Grasso con LeU diserta - “mai vicini ai fascisti” : ELEZIONI 2018, ultime notizie su M5s, Pd e Centrodestra: LeU di Grasso diserta tribuna politica con CasaPound. Berlusconi, "Tajani premier? Non posso fare suo nome".(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 18:50:00 GMT)

Elezioni 2018 : i risultati del 4 marzo? Fabrizio Masia : "Alle 2 al senato alle 5 per la camera" : "Quando si saprà qualcosa di più sicuro sui risultati elettorali di domenica? Per il senato entro le 2 del mattino e per la Camera intorno alle 5 ". Così il sondaggista Fabrizio Masia, che oggi è stato ospite di Un Giorno da Pecora, il programma di Rai Radio1 condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.E' vero che i sondaggi potrebbero influenzare il voto se fossero pubblicarisultti anche a ridosso delle Elezioni? "Si, ...

Elezioni 2018 : cos’è il tagliando anti-frode : Il 4 marzo si vota col tagliando antifrode. Pertanto la scheda elettorale non sarà più introdotta nell’urna dall’elettore, bensì dal presidente di seggio. Assieme alla cancellazione del voto disgiunto, è una delle novità della nuova legge elettorale cosiddetta ‘Rosatellum’. Ecco come funziona: all’interno della scheda che l’elettore riceverà al seggio delle Elezioni 2018 per il rinnovo del Parlamento, è collocato un ...

Elezioni 2018 - i tre scenari possibili dopo il 4 marzo : Maggioranza, larghe intese o ritorno alle urne tra le possibilità post-voto Elezioni regionali 4 marzo 2018, come si vota. Scheda, orari e documenti testi