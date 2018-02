Elezioni 2018 | Piero Grasso LeU | “Disponibile a governo di scopo con Renzi e Berlusconi”

Elezioni 2018 viste dai media olandesi - se Amsterdam ha paura di perdere i cervelli in fuga : Con le Elezioni italiane alle porte i media olandesi sono in fermento, ma il motivo di interesse per la stampa mainstream non è certo quello che potete immaginare: alla stampa dei Paesi Bassi non importa tanto l’ennesimo ritorno di Silvio Berlusconi, la possibilità che il Movimento 5 stelle finisca a governare oppure (sempre in tema di déjà vu) un revival del Ventennio: troverete articoli ed analisi ovunque ma tutti dedicati ai ...

Elezioni 2018 - come si vota/ Errori da evitare e tagliando antri-frode : la scheda non andrà nell’urna : Elezioni 2018, come si vota: gli Errori da evitare e il tagliando anti-frode. M5S, Ministro Sport sarà ex nuotatore Domenico Fioravanti. Di Maio invia lista ministri via mail a Mattarella.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 16:50:00 GMT)

Matrix prime - Elezioni 2018 : la politica in prima serata su Canale 5 - stasera Luigi Di Maio : Saranno tre gli appuntamenti in programma all'insegna dell'informazione politica dedicati ai principali leader delle prossime Elezioni del 4 marzo. Ecco a seguire tutte le informazioni sui ...

Elezioni 2018 - perché voterò M5S : voterò M5S. Non perché sia convinto del loro programma. Per uno che come me abbraccia la filosofia del postumano (se non sapete cos’è potete approfondire qui), il Movimento è anni luce lontano dalle mie posizioni. Ma vivo all’interno di un simulacro di democrazia (come spiegherò dopo), e allora lascio l’empireo, scendo con i piedi per terra ed entro con passo stanco nella cabina elettorale (“è proprio vero che fa bene un po’ di ...

Elezioni 2018 - smontiamo le mirabolanti promesse dei partiti : Un appoggio senza se e senza viene dato alla scienza , si veda il tema vaccini, e all'innovazione industriale che ora viene estesa anche e soprattutto, alla formazione. L'economia è certo in ...

Elezioni 2018 - tanti europeisti ma ognuno con un messaggio diverso. Così l’Europa federale fatica : La campagna elettorale l’ha dimostrato e il voto del 4 marzo probabilmente lo confermerà: in Italia, le forze politiche europeiste, seppur moderatamente, sono una minoranza; e quelle che dichiarano senza reticenze il loro sostegno all’integrazione europea sono quasi marginali. Eppure, la galassia delle istituzioni e delle organizzazioni europeiste, che nelle ultime settimane ha moltiplicato eventi e iniziative, fatica a unire le proprie forze e ...

Elezioni 2018 : 40enni alla conquista del Parlamento : ... e i partiti più recenti , Casapound, M5s e Potere al popolo, , che fanno affidamento su candidature più giovani e con una minore esperienza politica sul territorio. L'ultimo aspetto su cui si ...

Elezioni 2018 - COME SI VOTA/ M5s - Fioravanti al Ministero Sport in governo Di Maio : campione Nuoto - “un onore” : ELEZIONI 2018, COME si VOTA: M5S, Ministro Sport sarà ex nuotatore Domenico Fioravanti. Di Maio invia lista ministri via mail a Mattarella: oggi i primi 5 nomi, domani lista completa(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 14:50:00 GMT)

Elezioni 2018/ Alli - Cp - : è un voto decisivo per la ripresa e la politica estera dell'Italia : Mancano ormai pochi giorni all'appuntamento con le ELEZIONI politiche 2018. Il punto con PAOLO Alli, candidato di Civica Popolare al Senato.

Elezioni 2018 - come si vota/ Di Maio : ministro Sport nuotatore Fioravanti. Lista M5s - Conte “io di sinistra” : Elezioni 2018, come si vota: Di Maio presenta la Lista dei ministri M5s a Mattarella via mail. ministro Sport sarà ex nuotatore Domenico Fioravanti: i primi 5 nomi, domani Lista completa(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 13:10:00 GMT)

Elezioni 2018 - M5S sceglie ex nuotatore Fioravanti come ministro sport - : L'ex nuotatore, due volte campione olimpico, è nella lista inviata via e-mail da Luigi Di Maio al Quirinale. Il nome è stato rivelato da Alessandro Di Battista. SPECIALE Elezioni

Elezioni 2018 - a Messina Casapound candida un condannato per calunnia nei confronti di un maresciallo dei carabinieri : condannato e candidato alla Camera. Casapound a Messina punta su Daniele Schinardi, il consulente tecnico delle intercettazioni finito prima ai domiciliari e poi, nel 2014, in carcere con l’accusa di calunnia aggravata dalle modalità mafiose. Il processo si è concluso nel febbraio 2015 con la condanna del candidato a 2 anni e 4 mesi di reclusione. In attesa dell’appello, quindi, il Tribunale di Reggio Calabria lo ha giudicato colpevole ...

Elezioni 2018 - il campione olimpionico Domenico Fioravanti è il nome proposto dal M5s come ministro dello Sport : Il due volte campione olimpionico di nuoto, Domenico Fioravanti, è il ministro dello Sport designato dal M5s nella lista inviata al Quirinale. L’ex nuotatore si aggiunge ai cinque nomi già resi pubblici dai Cinque Stelle, dall’economista Lorenzo Fioramonti proposto per lo Sviluppo Economico alla dirigente ministeriale Alessandra Pesce che il Movimento vorrebbe all’Agricoltura. “Sarà un grande onore e un grande privilegio, ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Regionali Lazio : Zingaretti al 31% - Centrodestra davanti a M5s : ma alle Politiche… : Sondaggi politici Elezioni 2018: ultime notizie e intenzioni di voto prima del silenzio elettorale. Centrodestra avanti ma Noi con l'Italia-Udc rischiano lo sbarramento del 3%(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 11:50:00 GMT)