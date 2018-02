ELEZIONI 2018 Ecco cosa ci attende dopo la grande fiera delle promesse

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Centrodestra avanti col 35% - ma Noi con l'Italia-Udc rischiano lo sbarramento : SONDAGGI politici ELEZIONI 2018: ultime notizie e intenzioni di voto prima del silenzio elettorale. Centrodestra avanti ma Noi con l'Italia-Udc rischiano lo sbarramento del 3%(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 05:30:00 GMT)

ELEZIONI2018 - Berlusconi : 'Tajani candidato - ma io sono sempre disponibile' : La politica è fatta di compromessi. Ma la coalizione con la Lega è solida, abbiamo programma comune', ha aggiunto.

ELEZIONI 2018 - Di Maio : Tridico - Fioramonti - Pesce - Conti ministri M5S - : Il candidato premier del Movimento 5 stelle lancia i suoi ministri. Saranno 18 lui compreso, dice, e fa i nomi dei candidati per le poltrone di Svluppo economico, Lavoro, Agricoltura e Pa. La lista è ...

ELEZIONI 2018/ CasaPound va alla tribuna elettorale : Grasso con LeU diserta - “mai vicini ai fascisti” : ELEZIONI 2018, ultime notizie su M5s, Pd e Centrodestra: LeU di Grasso diserta tribuna politica con CasaPound. Berlusconi, "Tajani premier? Non posso fare suo nome".(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 18:50:00 GMT)

ELEZIONI 2018 : i risultati del 4 marzo? Fabrizio Masia : "Alle 2 al senato alle 5 per la camera" : "Quando si saprà qualcosa di più sicuro sui risultati elettorali di domenica? Per il senato entro le 2 del mattino e per la Camera intorno alle 5 ". Così il sondaggista Fabrizio Masia, che oggi è stato ospite di Un Giorno da Pecora, il programma di Rai Radio1 condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.E' vero che i sondaggi potrebbero influenzare il voto se fossero pubblicarisultti anche a ridosso delle Elezioni? "Si, ...

ELEZIONI 2018 : cos’è il tagliando anti-frode : Il 4 marzo si vota col tagliando antifrode. Pertanto la scheda elettorale non sarà più introdotta nell’urna dall’elettore, bensì dal presidente di seggio. Assieme alla cancellazione del voto disgiunto, è una delle novità della nuova legge elettorale cosiddetta ‘Rosatellum’. Ecco come funziona: all’interno della scheda che l’elettore riceverà al seggio delle Elezioni 2018 per il rinnovo del Parlamento, è collocato un ...

ELEZIONI 2018 - i tre scenari possibili dopo il 4 marzo : Maggioranza, larghe intese o ritorno alle urne tra le possibilità post-voto Elezioni regionali 4 marzo 2018, come si vota. Scheda, orari e documenti testi

ELEZIONI del 4 marzo 2018 - come si vota : COSA PREVEDE IL SISTEMA MISTO La nuova legge prevede un sistema elettorale misto sia alla Camera che al Senato: un terzo dei seggi è assegnato con il sistema maggioritario e due terzi con il sistema ...

ELEZIONI Politiche 2018. In Abruzzo il programma venatorio su ambiente e ruralità unisce i partiti - Abruzzo in Video : ... ambiente e ruralità hanno, infatti, incontrato importanti esponenti abruzzesi, riscontrando apprezzamento nei confronti delle istanze presentate alla politica, dettagliate in punti programmatici ...

ELEZIONI politiche 2018 : come si vota il 4 marzo - numero schede e come funziona tagliando antifrode (video guide) : Mancano solo 5 giorni alle Elezioni politiche del 4 marzo: come si vota, qual è il numero di schede che viene consegnato all'elettore e come funziona il tanto chiacchierato tagliando antifrode al quale abbiamo già dedicato un apposito approfondimento? Per spiegare nel dettaglio le modalità di voto, ci vengono in aiuto due video guide ufficiali del Ministero dell'Interno, molto chiare ed esaustive. Meglio dunque visionarle e commentarle insieme ...

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Regionali Lombardia : Fontana davanti - ma Gori e il Pd sono più vicini : SONDAGGI ELEZIONI 2018, ultime notizie e intenzioni di voto: centrosinistra sfiora il 20%, cosa succede in caso di stallo? Regionali Lombardia, Fontana e Gori più vicini(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 16:05:00 GMT)

ELEZIONI 4 marzo 2018 : orari di apertura degli Uffici per certificati medici e tessere elettorali : L'Aquila - Aperture straordinarie degli Uffici. L’Ufficio Elettorale rende noto che, in occasione delle Elezioni politiche di domenica 4 marzo, a partire da giovedì 1 marzo saranno osservate delle aperture straordinarie al pubblico da parte di alcune strutture comunali. In particolare, la sede centrale di via Roma sarà aperta giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 marzo ininterrottamente dalle 9 alle 18. Domenica 4 marzo gli ...

Il Candidato va alle ELEZIONI - stasera 27 febbraio 2018 : Pif intervista Renzi e Salvini : Riflettori puntati sul leader del PD, Matteo Renzi e sul Candidato premier della Lega Matteo Salvini.