Ecco la prima stella dell'universo : Si è "accesa" 180 milioni di anni dopo il Big Bang. Nature racconta come è stata osservata, sintonizzando un piccolo telescopio nel deserto australiano come si...

Prima foto reale Huawei P20 Lite : anni luce davanti al P10 Lite - Ecco perché : Il Huawei P20 Lite uscirà il prossimo 27 febbraio insieme a Huawei P20 e P20 Plus nel corso dell'evento speciale di Parigi pianificato dall'azienda? Non è detto che anche il modello più piccolo della nuova generazione del produttore giunga tra meno di un mese, presentato all'interno dello stesso evento hi-tech, ma sul fatto che il device esista non ci sono davvero dubbi. Il solito e ben informato leaker Evan Blass ha appena condiviso con i ...

Asus Zenfone 5 e Zenfone 5Z sono due gioiellini - Eccoli nella nostra video anteprima : Abbiamo provato Zenfone 5 e Zenfone 5Z al MWC 2018 di Barcellona, due telefoni il cui aspetto è evidentemente ispirato ma che catturano fin dal primo sguardo e potrebbero convincere molti fan di Android a cui il design di iPhone X era piaciuto. Ve li mostriamo nella nostra anteprima L'articolo Asus Zenfone 5 e Zenfone 5Z sono due gioiellini, eccoli nella nostra video anteprima è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Kim Kardashian : Ecco la prima foto della piccola Chicago West : Kim Kardashian e Kanye West sono diventati genitori per la terza volta lo scorso gennaio. La piccola Chicago detta Chi – è questo il nome della piccola – si era vista solo di sfuggita, come ad esempio nel video con cui la sorella Kylie Jenner aveva annunciato di essere diventata mamma. Fino ad ora: Kim ha pubblicato una foto della piccola ed è, ovviamente, adorabile. Baby Chicago A post shared by Kim Kardashian West ...

L'Isola 2018 chiude prima? Ecco la verità : L'Isola 2018 chiude prima del tempo? La possibilità si fa sempre più concreta. Alla luce degli ultimi avvenimenti, potrebbe essere anticipata la puntata finale, in cui quindi potremmo conoscere il vincitore di un'edizione-lampo. Un'Isola, questa, che sta trascinando troppe polemiche irrisolte, che stanno rimbalzando da un programma a un altro facendo emergere dei retroscena importanti: ad esempio, quando Alessia Marcuzzi era convinta che la ...

Tina Cipollari da giovane : Ecco com'era e cosa faceva per vivere prima di Uomini e Donne : Se è vero che la storia con la 's maiuscola' tende a ripetersi, anche il percorso di Tina Cipollari a Uomini e Donne sembra essere ciclico. La bionda opinionista sarà infatti di nuovo tronista del ...

Samsung Pay disponibile in anteprima in Italia : Ecco come provarlo : Samsung Pay è disponibile in anteprima in Italia sugli smartphone Galaxy compatibili: per provare il nuovo sistema di pagamento del produttore è sufficiente registrarsi scaricando l'applicazione dal Google Play Store. L'articolo Samsung Pay disponibile in anteprima in Italia: ecco come provarlo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Uomini e Donne : Ecco chi è la ex fidanzata di Lorenzo - il corteggiatore più ambito. Svelata la sua identità : prima che arrivassero Nilufar e Sara - ‘lei’ era riuscita a stregarlo : Uomini e Donne, la nuova puntata del trono classico parte da un video speciale. È Maria De Filippi a trasmettere in apertura il filmato riassuntivo della scelta di Paolo Crivellin che, dopo settimane di indecisione, è uscito dal programma con Angela. I due stanno ancora insieme e sono stati ospitati da Maria per parlare della loro storia d’amore. Tra loro, dicono, va alla grande e si capisce anche vedendoli, perché si mostrano ...

Crescita - ‘dall’evasione alla corruzione Ecco i peccati capitali che frenano l’Italia. C’è poco tempo prima di un nuovo choc’ : Forse non ci porteranno all’inferno. Ma certamente da almeno vent’anni tengono il Paese in un limbo di bassa Crescita e competitività calante. Per questo Carlo Cottarelli li considera “i sette peccati capitali dell’economia italiana”, che è anche il titolo del suo nuovo libro (editore Feltrinelli). Sono l’evasione fiscale, la corruzione, l’eccesso di burocrazia, la lentezza della giustizia, il crollo ...

Pescara-Carpi rinviata : Ecco il motivo - salta la prima partita del turno infrasettimanale : Pescara-Carpi rinviata – salta la prima partita del turno infrasettimanale del campionato di Serie B, non si disputerà Pescara-Carpi. “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver preso atto della decisione del sindaco Marco Alessandrini di procedere per la chiusura dello Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” nella giornata di martedì 27 febbraio. Pertanto la gara #PescaraCarpi è rinviata a data da destinarsi. Di seguito parte dell’ ...

Nokia 8 Sirocco ci ha lasciati a bocca aperta - Ecco la nostra video anteprima : In questo articolo vi parliamo delle nostre impressioni con il nuovissimo Nokia 8 Sirocco, un bellissimo smartphone di fascia alta che HMD Global ha presentato a margine del Mobile World Congress 2018 di Barcellona. Scopritelo anche nel nostro video. L'articolo Nokia 8 Sirocco ci ha lasciati a bocca aperta, ecco la nostra video anteprima è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

“Io e Christian De Sica? Ecco la verità”. E Massimo Boldi fa l’annuncio bomba. Ospite a ‘Domenica Live’ - ha voluto dire per la prima volta cosa è successo davvero tra loro due. Le sue parole : Massimo Boldi a ‘Domenica Live’ si lascia andare e racconta gli anni di “lite” con Christian De Sica. Quello che è emerso ha a dir poco spiazzato tutti i fan cresciuti con i loro film. Massimo Boldi inizia così: “Ma posso litigare con Christian io? È stato solamente il periodo di quando son rimasto vedovo, ho avuto un momento difficile della mia vita, volevo capire tante cose e non ho rinnovato il contratto con De ...

Samsung Galaxy S9 Svelato In Anteprima : Ecco Il Video Di Presentazione : Samsung Galaxy S9 non ha più segreti. Poche ore prima della Presentazione ufficiale, Ecco il Video di lancio del nuovo Galaxy S9 che ne mostra tutte le principali funzioni, caratteristiche, scheda tecnica e novità Samsung Galaxy S9 e S9 Plus Novità, Caratteristiche, Scheda Tecnica Il Video di Presentazione di Samsung Galaxy S9 al MWC 2018 è […]