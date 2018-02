Ecco il nuovo logo di Matera 2019

#WhatsApp dice addio alle catene di Sant’Antonio? Lo vedremo nel nuovo aggiornamento. Ecco le novità : Ci sono persone che amano a dismisura tutto quello che può essere inoltrato en che possa creare catene di Sant’Antonio. Dai messaggi per vedere quanti ti vogliono bene, che incitano il rinvio a 5, 10 amici sperando di vedere tornati indietro gli stessi sms, a quelli che promettono fortuna o che minacciano sventure. Spesso vengono create per diffondere virus. Insomma ce ne sono per tutti i gusti. Fortunatamente però la maggiorate degli ...

“Com’è diventato e con chi sta”. Il ‘nuovo’ Antonio Jorio di Uomini e Donne. A tre anni dall’abbandono del programma di Maria De Filippi - Ecco che fine ha fatto il cavaliere brizzolato nemico di Giuliano Giuliani : Antonio Jorio è stato sicuramente una delle colonne portanti del trono over di Uomini e Donne. Negli anni, la trasmissione ha visto rincorrersi diversi personaggi, ma il bel brizzolato è rimasto nel cuore di tutti i telespettatori. Il giornalista e scrittore romano ha fatto parte del parterre maschile dagli esordi del programma per poi abbandonare nel febbraio del 2015 per ”problemi personali”, anche se il suo collega e ...

VALENTINA VIGNALI E STEFANO LAUDONI / La coppia si frequenta ancora? Ecco il nuovo indizio : VALENTINA VIGNALI e STEFANO LAUDONI si frequentano ancora? Dopo il botta e risposta sui social network e le voci del possibile trono di Uomini e donne, arriva ora un nuovo indizio...(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 10:40:00 GMT)

Siete pronti per gli “Sconti fino al 50%” di Unieuro? Ecco il nuovo volantino di marzo : Unieuro lancia il nuovo volantino con "Sconti fino al 50%" su moltissimi prodotti di elettronica: andiamo a scoprire quali sono questa volta gli smartphone e i tablet Android in offerta e se sono proposti a prezzi interessanti. L'articolo Siete pronti per gli “Sconti fino al 50%” di Unieuro? Ecco il nuovo volantino di marzo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Arriva un atomo pieno di atomi : Ecco un nuovo stato della materia : A temperature prossime allo zero assoluto, un atomo con raggio mille volte più grande di quello dell'idrogeno contiene dentro di sé tanti altri atomi

Arriva un atomo pieno di atomi : Ecco un nuovo stato della materia : (Foto: TU Wien) Cosa c’è all’interno di un atomo, fra il nucleo e gli elettroni? Di solito niente. Ma non questa volta: un team guidato dalla Vienna University of Technology ha messo a punto, in laboratorio, un atomo gigante, riempiendolo di numerosi altri atomi. Un legame debole – ma pur sempre presente – li tiene tutti insieme. I ricercatori hanno così creato un nuovo stato della materia, esotico, come lo definiscono i ...

“Vuoi la guerra? Eccola!” Isola dei famosi - l’atmosfera è bollente. A poche ore dalla diretta nuovo scontro tra i naufraghi e la storia - stavolta - sembra proprio destinata a non finire : L’Isola è sempre più rovente. Dopo la lite tutta al femminile che ha visto coinvolta l’ex fidanzata di Max Biaggi, Bianca Atzei, la bellissima Paola Di Benedetto ed Elena Morali ecco che nuova benzina viene buttata sul fuoco. Al centro della polemica, neanche a dirlo, ancora lei che più di ogni altro ha dimostrato di non avere peli sulla lingua: Elena Morali che stavolta se l’è presa con Nino Formicola. L’oggetto della lite, nello ...

“Solo tu…”. Karina Cascella in love : Ecco il suo nuovo fidanzato. L’opinionista dimentica il suo grande amore - Salvatore Angelucci - ritrova il sorriso e presenta il suo uomo : Karina Cascella è di nuovo innamorata. L’ex opinionista di Uomini e Donne ha ritrovato il sorriso e lo ha annunciato sui social. Una foto e una dedica dolcissima, quella che Karina ha voluto dedicare al suo uomo: ”Solo tu mi fai sentire come se guardassi il mare per la prima volta amore”, ha scritto la campana sul suo profilo ufficiale pubblicando anche la foto che la ritrae mentre bacia il suo fidanzato. ...

Crescita - ‘dall’evasione alla corruzione Ecco i peccati capitali che frenano l’Italia. C’è poco tempo prima di un nuovo choc’ : Forse non ci porteranno all’inferno. Ma certamente da almeno vent’anni tengono il Paese in un limbo di bassa Crescita e competitività calante. Per questo Carlo Cottarelli li considera “i sette peccati capitali dell’economia italiana”, che è anche il titolo del suo nuovo libro (editore Feltrinelli). Sono l’evasione fiscale, la corruzione, l’eccesso di burocrazia, la lentezza della giustizia, il crollo ...

Ken il Guerriero - Ecco il trailer del nuovo anime : Il grande anniversario è appena passato: dal 1983, anno di uscita del primo manga dedicato a Ken il Guerriero, al 2017 sono passati infatti 35 anni. Presto però arriverà la vera celebrazione di questa importante data grazie al nuovo anime che gli farà da prequel. Fist of the Blue Sky: Regenesis è infatti la nuova serie animata che sarà lanciata in Giappone e in tutto il mondo il prossimo aprile, e racconterà appunta i fatti precedenti al mondo ...

Life Sentence : Ecco il nuovo sci-fi Netflix prodotto da Matt Reeves! : Gli ultimi acquisti del servizio streaming in ambito sci-fi non sono stati dei successi spaventosi, come l'investimento di 90 milioni di dollari in Bright , distrutto dalla critica ma amato dal ...

Da Napoli alla conquista di Croazia e Cipro : Ecco il nuovo gommone Mv Marine 25 Gran Turismo : Il cantiere napoletano Mv Marine alla conquista dei Boat Show in Croazia e Cipro con il nuovo modello MV 25 GT. Un nuovo gommone, con soluzioni inedite per il brand Mv Marine, è in esposizione a ...

BURAN/ Arriva un nuovo 1985 - Ecco i segreti del grande freddo : Oggi dovrebbe Arrivare BURAN, il vento gelido proveniente dalla Russia che ci regalerà le temperature del 1985. Ma perché si forma proprio adesso?

Ecco le prime foto stampa dei nuovi Sony Xperia XZ2 : Full Screen e nuovo design : Trapelata in rete la prima immagine dedicata alla stampa del nuovo Sony Xperia XZ2 Compact che conferma il nuovo design con il display che occupa gran parte della parte superiore Xperia XZ2 sarà il prossimo Top di Gamma di Sony. Ecco la prima foto della stampa di punta di Sony Sony è pronta a tornare […]