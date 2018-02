Ecco com’è fatto il lettore di impronte nel display | teardown di Vivo X20 Plus UD

“Si vede che sei rifatta…”. Uomini e Donne - Giulia Carnevali irriconoscibile. A tre anni dalla ‘cacciata’ dal programma di Maria De Filippi - Ecco com’è diventata l’ex corteggiatrice - dal viso acqua e sapone - di Lucas Peracchi : La sua è stata una delle esperienze più criticate a Uomini e Donne. Giulia Carnevali era arrivata nello studio di Maria De Filippi per provare a conquistare il cuore di Lucas Peracchi, tatuatissimo tronista dell’edizione 2015-2016. Alta 1,73 centimetri per 50 chili, Giulia ha subito colpito il giovane e durante il trono si è fatta notare anche per il suo carattere tutto pepe. Come detto, la sua permanenza alla corte di Maria De ...

“Ma come sei diventata?”. La chiamavano la ‘bambola vivente’ - oggi è cresciuta. I genitori la truccavano e le facevano fare le lampade solari perché - per loro - doveva essere la più bella di tutte. Ecco com’è ora - dopo anni : Aveva appena due anni quando è diventata una vera star. una delle bambole viventi, Aira Brown calcava le passerelle e posava davanti all’obiettivo con grande disinvoltura e piacere dei genitori. oggi la bimba è cresciuta e ha 8 anni e la sua vita non è poi cambiata moltissimo. Grandi occhi azzurri, capelli biondissimi, lineamenti talmente delicati da portare i suoi fans a definirla la “bambolina vivente”, oppure la “creatura ...

Cucine da Incubo 6 : Antonino Canavacciuolo riparte da Roma con il ristorante Er Barone. Ecco com’è oggi : Cucine Da Incubo 6 - Antonino Cannavacciuolo e Romano de Er Barone Ad Antonino Cannavacciuolo il MasterChef di Sky non basta, così questa sera torna alle 21.25 sul Nove con una nuova edizione di Cucine da Incubo. Sei puntate che seguiranno lo schema di quelle precedenti ma che potranno contare su una novità: le missioni dello chef cercheranno di avere anche una valenza sociale, toccando i luoghi distrutti dal terremoto e coinvolgendo aiutanti ...

Conte-Mourinho e la fatidica stretta di mano : Ecco com’è andata [FOTO] : 1/4 Conte Mourinho ...

Patrizia Griffini 14 anni dopo. Ecco com’è diventata la ‘pettineuse’ del Gf : una nuova vita e un’amica (vip) molto speciale : Dalle gatte morte, alle sexy docce bollenti, ai decolleté sproporzionati, ai lati b seminudi e alle coppie scoppiate e non. Il Grande Fratello è il reality show per antonomasia e tanti concorrenti sono rimasti nella mente dei telespettatori italiani. Tra questi c’è sicuramente Patrizia Griffini, biondina ossigenata che amava ripetere: “Che attitude”, tanto che la Gialappa’s band ne aveva fatto un tormentone. Erano ...

“Oggi sono così”. La nuova vita di Roberto Mercandalli - il ‘cumenda’ del Gf8. I flirt - il matrimonio - il divorzio e l’arrivo del primo figlio : Ecco com’è diventato e cosa combina : Impossibile dimenticare il cumenda del Grande Fratello 8, all’anagrafe Roberto Mercandalli, milanese doc, simpaticamente ‘bauscia, al reality era sempre elegantissimo, cappotto, guanti e pantofole in cachemire. All’interno della casa di Cinecittà Roberto tradì la fidanzata Elena con un’altra concorrente, Lina. Quest’ultima, per aver ceduto al fascino di Roberto, rischiò addirittura l’espulsione ...

Oggi è il ‘Ken italiano’ - ma Ecco com’era Angelo Sanzio prima degli interventi. Operazioni che hanno stravolto il suo aspetto : “Gli dico sempre che non lo riconosco” - ammette la mamma : E dopo Rodrigo Alves, il Ken umano, Barbara D’Urso accoglie la versione italiana. Angelo Sanzio, al secolo Angelo Giuseppe Capparella, 28 anni e nato e cresciuto a Civitavecchia, è stato ospite nel salotto tv di Carmelita, a Domenica Live, e raccontato al pubblico di Canale 5 il percorso di trasformazione che, grazie anche all’aiuto dell’amica Antonella Mosetti, gli vale ora l’appellativo di Ken umano italiano. Ma ...

“Ma com’è cambiata!”. Tornata dopo la malattia - Ecco la nuova Victoria Cabello. Sempre sorridente e amata dal pubblico - era scomparsa per poi dichiarare di aver affrontato un male. Ora l’ex Iena si mostra su Instagram : la grinta sembra la stessa ma il suo viso è un altro. I commenti fioccano : Per tre anni è sparita dai radar. Colpa di una malattia che l’ha messa all’angolo. Lei però, testa dura e mento alto, non ha mai mollato e ora è pronta a riprendersi la scena. Una vita difficile la sua, il primo amore scomparso in una drammatico incidente automobilistico quando aveva 19, ma affrontata con il sorriso, suo tratto distintivo che ha contribuito a renderla una dei personaggi più amati della televisione. Parliamo di Victoria ...

Già tutti più magri all’Isola. E Franco Terlizzi? Com’è dopo un mese di fame. Il semi digiuno forzato è una costante nel reality e una sofferenza per i naufraghi - che più o meno sono calati sulla bilancia. Ecco il prima e il dopo del pugile pugliese : La fame, il sole cocente, il maltempo, i mosquitos, la nostalgia di casa, i litigi feroci anche per le sciocchezze, le strategie e gli avvicinamenti sospetti tra naufraghi. Tutto questo è l’Isola dei Famosi. Ha cambiato giorno la diretta del reality condotto da Alessia Marcuzzi, è slittata dal lunedì al martedì sera; c’è un nuovo inviato quest’anno, Stefano De Martino, e anche un opinionista novellino, Daniele Bossari. E ...

“Una bellezza unica”. Com’era Rose di Titanic da giovane. Nel 1997 - a 88 anni - ha vestito i panni della narratrice del film di James Cameron. Elegante e con lo sguardo di ghiaccio - Ecco Gloria Frances Stewart agli inizi della carriera : Nel 1997 ha toccato i cuori di milioni di persone con il ruolo di Rose Dawson Calvert in Titanic, il film di James Cameron che, dopo Avatar, sempre diretto da Cameron, ha il maggiore incasso nella storia mondiale del cinema. Nata come Gloria Frances Stewart a Santa Monica il 4 luglio 1910, la sua carriera ha attraversato un arco tra le tante epoche e gusti diversi della storia americana. Tra le pochissime apparizioni successive al ...

“Ecco com’è Francesco Monte a letto. E vi dico pure un suo segreto intimo…”. Nervi tesi in Honduras per le sorti del naufrago - dopo lo scandalo ‘droga all’Isola dei Famosi’. Ma nel frattempo in Italia c’è chi coglie la palla al balzo per rivelare certi dettagli hot : Sono giorni di attesa e di nervosismo per Francesco Monte in primis e per i suoi fan poi, perché dopo lo scandalo sollevato da Eva Henger sul presunto uso di marijuana dell’ex tronista in Honduras, la produzione dell’Isola dei Famosi sta decidendo il suo futuro al reality di Canale 5. Come fatto sapere in un comunicato stampa, sono ora al vaglio i filmati della villa in cui i vip hanno trascorso i giorni precedenti all’inizio del ...

La tecnologia ci farà licenziare? Ecco com’è andata con il Pc (dal 1980 a oggi) : I robot ci ruberanno il lavoro? L’innovazione distrugge l’occupazione? Fare previsioni è impossibile, ma la storia insegna che l’automazione in realtà di posti di lavoro ne ha creati a milioni. Lo conferma una ricerca di McKinsey Global Institute, che ha analizzato le ricadute dell’avvento del personal computer...

“Ecco che fine ha fatto e com’è oggi Giampiero Galeazzi”. Lo avete dimenticato? Prima giornalista sportivo di punta poi infaticabile collaboratore a Domenica In al fianco della Venier. Infine - improvvisamente scomparso dai radar. Adesso però la luce si accende di nuovo su “BistEccone” ed è proprio Mara a farlo : Già il nome, 90 special, è di quelli che stringe il cuore. Se poi arriva Mara Venier e tira fuori un pezzo da novanta come Giampiero Galeazzi ecco che la lacrimuccia scende. E scende la lacrima, sale la domanda: ma che fine ha fatto il popolare bisteccone? Sta bene pochi giorni fa è intervenuto a Un giorno da pecora dove ha bacchettato le sorelle Parodi per questa non esaltante edizione di Domenica In. “La sto vedendo e mi si stringe il ...