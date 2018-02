È ufficiale | il nuovo eroe di Overwatch è Brigitte

Nokia 8 Sirocco è ufficiale : il nuovo top di gamma finlandese per il 2018 : Nokia 8 Sirocco è ufficiale con un design elegante senza cornice e configurazione a doppia cam ZEISS è il nuovo smartphone top di gamma dell’azienda finlandeseA circa un ora dalla fine dell’evento Nokia dedicato al MWC 2018, che inizierà ufficialmente domani, l’azienda finlandese ha presentato al proprio pubblico il suo nuovo smartphone top di gamma per il 2018, o almeno per i primi 6-9 mesi dell’anno.Nokia 8 Sirocco è ...

Finalmente ufficiale il video di Strada Facendo di Nek Max Renga - nuovo singolo prima dell’album : Il video di Strada Facendo di Nek Max Renga è Finalmente ufficiale. La clip è stata rilasciata a meno di due settimane dall'approdo in radio della cover a tre voci del celebre brano di Claudio Baglioni, che hanno presentato nel corso della finale del Festival di Sanremo condotta dal cantautore romano. Nel video che hanno rilasciato per Strada Facendo, compaiono i tre artisti nel dietro le quinte del tour che stanno tenendo in tutti i ...

ufficiale - Gabriel Paletta è un nuovo giocatore del Jiangsu Suning : i dettagli : La carriera di Gabriel Paletta proseguirà in Cina. Il difensore italo-argentino, svincolato dopo la fine del rapporto con il Milan, ha firmato con lo Jiangsu Suning, club che milita nella massima serie cinese, allenato da Fabio Capello. Ex di Atalanta e Parma, Paletta ha siglato con la società della Famiglia Zhang, proprietaria anche dell’Inter, un contratto biennale. L’operazione è stata condotta dagli agenti Martin Guastadisegno e ...

Little Mix : il nuovo album arriverà entro il 2018 - è ufficiale! : Le Little Mix hanno aggiornato i fan sullo stato dei lavori del nuovo album. In un’intervista rilasciata a Red Carpet News TV, Leigh-Anne Pinnock ha confermato che il nuovo progetto discografico della band verrà pubblicato entro il 2018 e che lei e le sue colleghe non stanno più nella pelle. [arc id=”6f7c7790-97c3-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Leigh-Anne ha anche rivelato particolari molto interessanti sullo stile dell’album. ...

Amici 2018 : è ufficiale Luca Tommassini nuovo direttore artistico del Serale : Luca Tommassini - Amici 2018 Mancava soltanto l’ufficialità ed è arrivata oggi durante lo speciale del sabato pomeriggio di Amici 2018 (qui minuto per minuto tutto ciò che è successo). Luca Tommassini sarà il nuovo direttore artistico del Serale, chiamato dopo gli ultimi quattro anni targati Giuliano Peparini. Maria De Filippi lo ha accolto in studio e presentato sia al pubblico, che ha già imparato ad apprezzarlo a X Factor, che agli ...

ufficiale il nuovo album dei Negrita - Desert Yacht Club sarà anticipato da un singolo : Il nuovo album dei Negrita ha finalmente una sua data d'uscita. Desert Yacht Club, questo il titolo del disco, è atteso sul mercato per il 9 marzo. Il progetto è stato anticipato dal singolo Adios Paranoia, in radio già da qualche settimana. Come spiegano i Negrita sui loro canali social ufficiali, Desert Yacht Club è un luogo d'ispirazioine che hanno scoperto durante uno dei loro viaggi in California, mentre si trovavano ad attraversare il ...

Milan - è ufficiale : Puma sarà il nuovo sponsor tecnico : il comunicato con tutti i dettagli : Milan-Puma, il comunicato – “Puma e AC Milan annunciano una partnership pluriennale, che unirà – a partire dal 1° luglio 2018 – due dei marchi più iconici e ambiziosi dell’industria calcistica. Puma, infatti, diventerà il nostro Official Partner, Global Technical Supplier e Official Licensing Partner. Bjørn Gulden, Amministratore delegato di Puma, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di questa partnership ...

