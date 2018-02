E resto sola con la mia gelosia

Francesco Monte - video all'Isola dei Famosi/ Presto nuove testimonianze contro di lui? I dettagli della Henger : Eva Henger pronta a fare pace con Francesco Monte? all'Isola dei Famosi 2018 arriva il videomessaggio dell'ex naufrago e Mara Venier lancia l'indiscrezione in diretta.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 21:51:00 GMT)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Presto genitori? E sul canna-gate di Monte all'Isola dei Famosi 2018... : Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, coppia affiatata anche dopo la fine del Grande Fratello Vip, commentano lo scandalo cannagate con protagonista Francesco Monte all'Isola 2018(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 12:40:00 GMT)

“Da arresto cardiaco!”. Isola - tutte pazze per l’ultima foto di Stefano De Martino. L’inviato del reality sarà pure “troppo vestito” in diretta (come dice Mara Venier) - ma non certo sui social. Che in pratica hanno preso fuoco appena apparso lo scatto sexy dall’Honduras : C’è chi lo venera e chi crede sia sopravvalutato. Ma Stefano De Martino, questa almeno è l’opinione comune, sta portando avanti il suo ruolo di inviato all’Isola dei Famosi, il primo della sua carriera da protagonista, alla grande. Al di là dell’aspetto fisico, il ballerino lanciato da Amici di Maria De Filippi e diventato ancora più famoso per il matrimonio, poi finito, con Belen Rodriguez, riesce a ...

Meteo Italia : maltempo al Sud - peggiora il tempo nei prossimi giorni sul resto della penisola : Tennis, DIRETTA live Fed Cup Italia-Spagna: risultati, info tv e streaming oggi 10 febbraio 2018 09 febbraio 2018 Meteo domani 10 Febbraio 2018: maltempo al sud Italia, variabilità asciutta altrove ...

Isola dei Famosi - Eva Henger rincara la dose : "Monte ha fumato. Noi abbiamo rischiato l'arresto" : Dopo l'eliminazione della scorsa settimana, Eva Henger è arrivata nello studio dell' Isola dei Famosi . La ex pornostar ha così ribadito quello che è successo e che ha fatto Francesco Monte - a suo ...

Francesco Monte/ Espulso lui e Nadia Rinaldi? Presto la decisione di Mediaset (Isola dei Famosi 2018) : Francesco Monte, l'ex di Cecilia Rodriguez rischia l'espulsione da L'Isola dei Famosi 2018 e con lui anche Nadia Rinaldi e un membro della produzione. decisione a breve di Mediaset.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 21:25:00 GMT)

“Non avevamo nemmeno i soldi per il latte”. Lacrime all’Isola dei Famosi : uno dei naufraghi scoppia improvvisamente a piangere e rivela al resto del gruppo quei tristissimi momenti del suo passato. Parole accorate che hanno colpito il gruppo : Ancora Lacrime e sconforto all’Isola dei Famosi. Stavolta a lasciarsi andare in diretta è stato Franco Terlizzi, protagonista di uno sfogo dovuto alle difficili condizioni di vita e favorito dal clima di confidenze che si è stabilito con gli altri naufraghi. L’uomo, in un attimo di tristezza, ha deciso di aprirsi e condividere con i suoi compagni di gioco alcuni tra i momenti più dolori del suo passato. Personal trainer che si ...

Presto indosseremo vestiti ricoperti di pannelli solari sottilissimi : Avere celle solari così sottili ed efficienti da poter essere inserite in tende o indumenti. Ora questa possibilità è più vicina grazie al lavoro di ricerca dell’Università di Cambridge. Il Gruppo guidato dal prof. Richard Friend ha condotto gli studi in questo campo presso la facility europea CUSBO (Centre for Ultrafast Science and Biomedical Optics) del Dipartimento di ...

Isola dei Famosi 2018 - Alfonso Signorini : “Eva Henger è rimasta scottata dall’arresto del figlio per uso di marijuana” : “Ho trovato le accuse di Eva pesanti e ingiustificate. Non mi è piaciuta la boutade della Henger sulle corna (“se l’è meritate”) e ho trovato gravissima l’accusa sulla marijuana. Il figlio è stato arrestato per l’uso di marijuana e probabilmente ne è rimasta scottata”. A parlare così è il direttore di Chi, Alfonso Signorini che, ospite di Federica Panicucci a Mattino Cinque, è tornato sulla questione del presunto consumo di marijuana ...

Meraviglie - la penisola dei tesori/ Pagelle - Alberto Angela : Castello di Grinzane Cavour presto protagonista : Meraviglie, la penisola dei tesori, le Pagelle della prima puntata in onda su Rai 1 con Alberto Angela: viaggio lungo lo stivale alla ricerca dei patrimoni UNESCO(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 22:56:00 GMT)

MARCO LIORNI È MALATO/ Francesca Fialdini da sola a La Vita in Diretta : “Guarisci presto”. Quando torna in tv? : MARCO LIORNI assente a La Vita in Diretta, oggi martedì 2 gennaio, prima puntata del 2018: per Fracesca Fialdini si tratta della prima conduzione solitaria, ecco perché.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 18:54:00 GMT)

Gli Oneston presto all'Isola dei famosi? L'indiscrezione Video : Rieccoci qui a parlare di televisione, di reality e soprattutto di due ex concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello vip [Video] che con la loro simpatia e la loro amicizia hanno saputo farsi amare da tutto il pubblico a casa. Stiamo parlando di #luca onestini e #raffaello tonon, ovvero gli Oneston, che dalla fine del GF sono riusciti a catalizzare l'attenzione su di sé grazie ad un'ospitata dopo l'altra. Inoltre pare proprio che i ...