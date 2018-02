E la Raggi li ferma dal 2024 copiando Parigi | Atene e Madrid

Il coRaggio di Asiya Abdulla e l'appello all'Ue per fermare Erdogan : "Quello in atto nei confronti dei curdi di Afrin non è solo un attacco ingiustificato, è un vero e proprio genocidio".Le parole di Asiya Abdulla, eroina di Kobane e co-presidente del Movimento per società democratica, insieme alle immagini che ci arrivano dal Rojava non lasciano adito a dubbi e costringono gli ignavi a guardare in faccia alla realtà.Dopo il genocidio degli armeni, un secolo dopo quegli orrori, la ...