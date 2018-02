E fra le nuove professioni torna di moda il fiorista

Craig Warwick/ Video - nuove accuse a franco Terlizzi (Isola dei Famosi 2018) : Craig Warwick solleva le polemiche dei fan dell'Isola dei Famosi 2018: sta mentendo? Dubbi sulle sue azioni post ritiro, i fan scatenati sui social. (Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 20:10:00 GMT)

Le nuove date dei franz Ferdinand in Italia nel 2018 - due concerti a Roma e Brescia : prezzi dei biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciate due nuove date dei Franz Ferdinand in Italia nel 2018 per la prossima estate: la rock band scozzese tornerà in Italia a luglio per due concerti del loro tour mondiale. I nuovi concerti dei Franz Ferdinand sono in programma il prossimo 10 luglio all'Auditorium Parco della Musica di Roma, in occasione del Roma Summer Festival e l' 11 luglio all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera a Brescia. In occasione del Festival Tener - ...

“Adesso basta - fermi tutti!”. Nuove rivelazioni choc a Domenica Live. Intervistata da Barbara D’Urso - l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi lo confessa : “francesco Monte lo sapeva benissimo e anche Eva Henger”. La faccenda assume contorni tremendi : rivelazioni come fossero mitragliate. Da quando Eva Henger ha iniziato a interpretare il ruolo di gola profonda non ha più smesso di parlare. Da una parte c’è la voglia di dire la sua verità, dall’altra quella di non fare una figura barbina, dopo aver sostenuto a gran voce che Francesco Monte all’Isola dei Famosi si è fatto un fracco di canne. A confermare la versione della mamma di Mercedesz ci aveva pensato Chiara ...

Viaggio e massaggio in Thailandia alla ricerca del benessere perduto fra antichi riti e nuove regole : Per gli stressati del terzo millennio la Thailandia è la meta giusta. Nuovo regno del benessere, storicamente e turisticamente famosa per la sua accogliente atmosfera di relax tropicale, sta tornando alla ribalta per i suo massaggi terapeutici amatissimi (soprattutto dagli uomini) oggi finalmente garantiti da nuove affidabili normative. Con la sua lunga storia di medicine tradizionali e pratiche meditative buddiste, il "Regno del Siam" ...

“Squalifica all’Isola dei Famosi”. Non c’è fine allo scandalo ‘canna-gate’. Nuove rivelazioni gettano ombra sul reality : “Fumavano dalla mattina alla sera”. Un altro naufrago rischia grosso : Nuove scottanti rivelazioni arrivano sullo scandalo ‘canna-gate’ all’Isola dei Famosi 2018 che in questi giorni sta tenendo tutti gli spettatori del reality show con il fiato sospeso, curiosi di scoprire quale sia la verità dei fatti su quanto è accaduto. Le ultimissime di queste ore riguardano le ultime rivelazioni di Striscia la Notizia. Infatti, sono stati aggiunti dei nuovi tasselli alla scottante questione che non si placa e che è ...

“Una prova in più - sono spiazzata”. Droga all’Isola dei Famosi la nuova rivelazione. Striscia la Notizia fa ascoltare ad Alessia Marcuzzi nuove prove sulla vicenda di francesco Monte : “Ho sentito delle cose pesanti” : Il caso ‘canna-gate’ è al di là dal finire. Sull’isola dei Famosi si è consumata una tragedia per Francesco Monte che dopo essere stato accusato da Eva Henger di fumare marjiuana è tornato in Italia. In patria le polemiche sono proseguite a suon di interviste. Ma adesso “Striscia la Notizia” fornisce nuovi aggiornamenti sull’ormai chiacchieratissimo scandalo che si è consumato in Honduras, con un audio ...

Roma - Balduina - allerta piogge : 'Si rischiano nuove frane' : Il rischio è duplice e temibile quanto la frana crollata mercoledì scorso dentro al cantiere della Ecofim in via Andronico che ha risucchiato una decina di auto e gettato una parte del quartiere ...

“È in queste condizioni”. Papa Ratzinger - nuove allarmanti indiscrezioni. A parlare della situazione di Benedetto XVI questa volta è il fratello. La reazione dei fedeli : Lucido, anzi lucidissimo. Coi ricordi ancora ben intatti e la solita grinta messa in mostra in passato. A chi l’ha incontrato recentemente, Joseph Ratzinger si è mostrato come una persona presente nel dialogo, che sa conversare senza alcun intoppo, seguire le parole degli altri e annotare bene a mente date e nomi. L’età, invece, ne ha minato purtroppo le capacità fisiche. All’indomani del quinto anniversario della ...

Maurizio Crozza torna live : su NOVE le nuove puntate di fratelli di Crozza : 'Fratelli di Crozza' sarà visibile in live streaming gratuito su DPLAY , sul sito dplay.com " o su App Store o Google Play, , il servizio OTT di Discovery Italia. Tutte le puntate saranno disponibili ...

La francia studia nuove misure per ridurre debito - ministro Le Maire : Teleborsa, - Il ministro dell'Economia e delle finanze, Bruno Le Maire , ha annunciato nuove misure a partire da quest'anno per ridurre l'indebitamento della Francia. "Dobbiamo ridurre il debito perché ci espone a un aumento dei ...