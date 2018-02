Due morti in Spagna per neve e gelo

Melone contaminato da listeria in Australia : Due morti e otto ricoverati : Melone contaminato da listeria in Australia: due morti e otto ricoverati Le persone colpite erano anziani con problemi di salute pregressi ma in tutto il Paese è scattata l’allerta generale.Continua a leggere Le persone colpite erano anziani con problemi di salute pregressi ma in tutto il Paese è scattata l’allerta generale.Continua a leggere L'articolo Melone contaminato da listeria in Australia: due morti e otto ricoverati sembra ...

Duplice omicidio nel Modenese - morti Due fratelli : fermato un uomo : Duplice omicidio nel Modenese, morti due fratelli: fermato un uomo È accaduto a Lame di Zocca, nell'azienda agricola dove vivevano le due vittime. Il presunto colpevole è un parente che, secondo quanto si apprende, in passato sarebbe stato seguito dai servizi sociali Parole chiave: ...

Maltempo negli Usa - Due morti in Arkansas e Kentucky : Almeno due persone sono morte in seguito a un'ondata di Maltempo che ha colpito gli Stati Uniti centrali. Nel nor-dest dell'Arkansas un uomo di 83 anni è deceduto dopo che la sua casa mobile, colpita ...

Siria - l’inferno senza fine di Goutha : Duemila morti nel silenzio del mondo : L’assedio di Assad e dei russi alla provincia ribelle: «Vogliono lo sterminio». All’Onu si negozia la tregua. Merkel e Macron a Putin: «È il momento di agire»

Australia : barca si capovolge - Due morti : Due velisti sono morti ieri in Australia in seguito al capovolgimento della loro barca durante una regata davanti alla costa di Mandurah, nello Stato dell'Australia Occidentale a sud di Perth. A ...

L’inferno senza fine di Goutha - Duemila morti nel silenzio del mondo : Un luogo e dei numeri; il luogo è una scaglia periferica di Damasco che si chiama Ghouta, l’area a Est della capitale siriana. I numeri sono quattrocentomila persone, i suoi abitanti assediati dalla guerra, dai bombardamenti serrati dell’esercito governativo e dall’aviazione degli alleati russi. I numeri sono duemila civili, 38 solo ieri: sì, le vi...

Città del Messico - sparatoria in una università : almeno Due morti : Le due vittime sarebbero due persone estranee all'università, di 20 e 29 anni, morte in ospedale poco dopo la sparatoria, avvenuta vicino alla Facoltà di Economia.

Sparatoria a Zurigo - Due morti/ Ultime notizie : ipotesi omicidio-suicidio passionale - escluso terrorismo : Sparatoria a Zurigo, due morti: dalle prime indiscrezioni non si tratterebbe di un atto terroristico ma di un caso si omicidio-suicidio a sfondo passionale.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 17:47:00 GMT)

Lorenzin : «Morbillo - dati in crescita. A gennaio 164 casi e Due morti» | : La quasi totalità delle persone colpite non erano vaccinate. L’Italia è al secondo posto nell’Ue (dopo la Romania) per incidenza di casi

Sparatoria nel centro di Zurigo - Due morti : Non è ancora chiara la dinamica dello scontro a fuoco. La Polizia è presente in forze sul luogo e afferma che al momento non ci sono indizi che si tratti di terrorismo

Allarme morbillo - Lorenzin : A gennaio 164 casi e Due morti : "A gennaio 2018 si sono registrati in Italia 164 casi di morbillo e due morti". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin che ha precisato che i due decessi hanno riguardato pazienti adulti, di 38 e 41 anni, non vaccinati, per grave insufficienza respiratoria.Per queste 164 persone "abbiamo avuto una serie di ricoveri molto importanti. Non fatevi abbindolare da personaggi che stanno cavalcando ...

