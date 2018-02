DOOM per Switch si aggiorna con la nuova patch e un video analizza le prestazioni

DOOM per Switch : la nuova patch introduce i controlli di movimento : DOOM per Nintendo Switch è stata sicuramente una graditissima sorpresa per tutti gli utenti dell'apprezzata console ibrida di Nintendo, il gioco è disponibile dal 10 novembre 2017 e riguardo il porting per la macchina della grande N vi abbiamo già fornito l'accurata analisi di Digital Foundry.Oggi si torna a parlare della versione Switch di DOOM con interessanti novità che riguardano la patch 1.1.1 che, come riporta Nintendoeverything, dovrebbe ...

DOOM per Switch ha piazzato 81.000 copie nella settimana di lancio : Come ormai saprete, l'apprezzato DOOM è approdato anche su Nintendo Switch, il titolo di Bethesda è stata una delle grandi sorprese per l'ibrida di Nintendo e il pubblico ha accolto il gioco con grande entusiasmo.La decisione di portare DOOM su Switch è stata sicuramente azzeccata, infatti, stando ai dati di VGChartz riportati da Gameranx, nella sola settimana di uscita il titolo ha piazzato ben 81.000 copie nei negozi, quindi il dato è relativo ...

Bethesda è contenta dell'entusiasmo del pubblico per la versione Switch di DOOM : Bethesda è uno degli sviluppatori di terze parti di Nintendo Switch più produttivi fa notare Nintendoeverything. Novembre ha visto l'uscita di The Elder Scrolls V: Skyrim e di DOOM. Nel 2018, arriverà anche The Wolfenstein II su Switch.Il vicepresidente di Bethesda, Pete Hines, si espresso riguardo il supporto per Switch dell'azienda:"Nintendo ci piace, siamo tutti grandi fan e la grande maggioranza di noi ha una Switch e ci gioca. Spendiamo ...