Donald Trump “perde” per la quinta volta il direttore della comunicazione della Casa

Russiagate - Mueller indaga sulle attività economiche di Donald Trump in Russia : Robert Mueller, procuratore speciale per il Russiagate, sta indagando sulle attività economiche coltivate da Donald Trump in Russia prima della campagna elettorale 2016, mentre il repubblicano valutava di candidarsi. Lo riferisce la Cnn, citando tre persone a conoscenza dei fatti. Diversi testimoni sono stati ascoltati a proposito dei tempi della decisione del magnate sulla sua candidatura, di informazioni potenzialmente compromettenti che i ...

Donald Trump - sondaggio Rasmussen : per la prima volta i favorevoli sorpassano i contrari : Trump batte Obama per 50 a 45! Chiedete a dieci vostri amici interessati alla politica americana , e che non leggono Libero, se Trump ha un rating di approvazione nei sondaggi buono, decente, cattivo o imbarazzante. Secondo me, grazie a quanto i media dicono e scrivono di lui, ...

Direttore della campagna di Donald Trump accusato di frode/ USA - 32 capi di imputazione nell'ambito Russiagate : Paul Manafort accusato di frode, nuova grana per il presidente USA Donald Trumo: salgono da 12 a 32 i capi di imputazione per il Direttore della campagna del tycoon(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 11:32:00 GMT)

Gli appunti di Donald Trump : "Ricordarsi di ascoltare gli altri" : Donald Trump manca di empatia? È quanto si stanno domandando i social network, dopo la pubblicazione sulla stampa di una fotografia presto divenuta virale. L'immagine in questione riguarda gli appunti ...

Gli appunti di Donald Trump : Ricordarsi di ascoltare gli altri : Donald Trump manca di empatia? È quanto si stanno domandando i social network, dopo la pubblicazione sulla stampa di una fotografia presto divenuta virale. L'immagine in questione riguarda gli appunti che il Presidente avrebbe letto in occasione di un'incontro con i sopravvissuti della sparatoria in Florida, avvenuta lo scorso 14 febbraio. Grande commozione fra i presenti, soprattutto nel ricordare gli studenti deceduti, ma a un ...

Gesso - cancellino e munizioni. L'ideona di Donald Trump per fermare le stragi nelle scuole : "Potremmo armare gli insegnanti" : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump considera anche l'ipotesi di armare gli insegnanti - appositamente formati - per evitare che si ripeta una strage come quella del giorno di San Valentino in una scuola di Parkland, in Florida, in cui sono morte 17 persone. "La esamineremo con attenzione. Capisco che è un'ipotesi controversa, ma siamo qui per ascoltare", ha detto Trump durante una lunga 'sessione di ascolto' alla Casa Bianca ...

USA - la proposta choc di Donald Trump sulle armi per fermare le stragi nelle scuole : USA, la proposta choc di Donald Trump sulle armi per fermare le stragi nelle scuole Genitori delle vittime e studenti alla Casa Bianca testimoniano dopo l’ennesimo massacro in una scuola (quello avvenuto il giorno di San Valentino in una scuola di Parkland, in Florida). Trump promette più controlli e non esclude l’ipotesi armare gli insegnanti […] L'articolo USA, la proposta choc di Donald Trump sulle armi per fermare le stragi ...

India - le torri di lusso di Donald Trump Jr.? Ecco le immagini che indignano : donne scalze al lavoro nel cantiere : Stanno facendo il giro del mondo le sequenze realizzate da Askanews, in cui si vedono alcune donne scalze mentre lavorano alla costruzione delle due torri da 47 piani in stile Trump Tower che ospiteranno 254 appartamenti di lusso. La cordata di imprenditori di cui fa parte Donald Trump Jr. conta di concludere i lavori nel 2023, ma le condizioni lavorative delle donne Indiane fanno decisamente a pugni con il lussuoso progetto. L'articolo India, ...

Donald Trump ha detto di voler vietare i “bump stocks” - i dispositivi che aumentano la frequenza di spari delle armi : Donald Trump ha detto di aver dato mandato al procuratore generale degli Stati Uniti Jeff Sessions – più o meno il corrispettivo del nostro ministro della Giustizia – di proporre delle leggi che rendano illegali i cosiddetti “bump stocks”, i dispositivi per The post Donald Trump ha detto di voler vietare i “bump stocks”, i dispositivi che aumentano la frequenza di spari delle armi appeared first on Il Post.

A Pechino si picchiarono per la valigetta nucleare di Donald Trump : A Pechino si picchiarono per la valigetta nucleare di Donald Trump La borsa con i codici per lanci di missili atomici comunque non è mai passata in mano cinese. Uno dei massimi dirigenti della sicurezza cinese avrebbe poi chiesto scusa Continua a leggere L'articolo A Pechino si picchiarono per la valigetta nucleare di Donald Trump sembra essere il primo su NewsGo.

Cina - sfiorata la rissa tra 007 durante la visita di Donald Trump per la “valigetta nucleare” del presidente Usa : Tensione e spintoni tra agenti della sicurezza cinese e gli 007 statunitensi durante la visita di Donald Trump a Pechino. Oggetto del contendere? La valigetta nucleare che il presidente Usa porta sempre con sé. Si è sfiorato l’incidente diplomatico lo scorso 9 novembre a causa della rissa tra gli agenti del Secret Service al seguito di Trump e gli addetti alla sicurezza cinesi che presidiavano l’ingresso della Grande Sala del Popolo, ...

Donald Trump contro Oprah : 'Spero si candidi solo per poterla battere' - : Il presidente americano ha attaccato la conduttrice dopo aver visto una sua intervista in tv: "Fa domande faziose e distorte"