Don Luciano Massaferro/ Prete pedofilo per la Cassazione - innocente e assolto per la Chiesa : “può dir Messa” : Don Luciano Massaferro , il Prete di Alassio pedofilo per la Cassazione e innocente e assolto dalla Chiesa : "può dir Messa". Vescovo Albenga, "rispettiamo le due sentenze interamente" (Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 19:56:00 GMT)

Pedofilo per la legge ma innocente per la Chiesa : e Don Luciano torna a fare il prete : La giustizia italiana lo ha condannato in via definitiva a 7 anni e mezzo (che il religioso ha scontato). Il tribunale ecclesiastico di Genova lo ha però ritenuto estraneo ai fatti e lo sta per riammettere al sacerdozio