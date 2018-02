Domenica In | Benedetta Parodi lascia? Dopo la delusione in Rai | ritorna a Bake Off

La sconfitta di Domenica In non è colpa solo di Benedetta : Pare che Benedetta Parodi lasci Domenica In. I tempi non sono ancora chiari, ma si sta studiando una soluzione per una uscita di scena dignitosa per la minore delle sorelle. Iniziata la stagione in co-...

Benedetta Parodi - addio a Domenica In : futuro alla Prova del Cuoco? : Benedetta Parodi lascia definitivamente Domenica In? Da quando è iniziata la nuova edizione della storica trasmissione Rai l’ex conduttrice di Bake Off Italy è finita più volte nel mirino della critica. Prima di entrare nel prestigioso salotto Domenicale la sorella aveva rimarcato in più circostanze che da tempo sognavano di fare un programma insieme. Inizialmente Benedetta ha messo da parte il grembiule da cucina e si è esibita al fianco di ...

Domenica In - Benedetta Parodi pronta a lasciare : sogno infranto per le “sorelle Kessler dell’infotainment” : sogno infranto, quello delle Kessler dell’infotainment degli anni ’10. Cristina e Benedetta Parodi sognavano da tempo un programma insieme. Lo avevano detto in tutte le interviste e quest’estate la dirigenza della tv pubblica aveva deciso di farle felici affidando loro la nuova edizione di Domenica In. Ma il contenitore Domenicale doveva fare i conti con la dipartita (e il traino) dell’Arena di Massimo Giletti e la sfida, ...

Cotta e Segata! Benedetta Parodi lascia Domenica In : Benedetta Parodi La cosa era nell’aria, ma suona comunque come un colpo di scena: Benedetta Parodi non farà più parte del cast di Domenica In. Dopo un debutto lo scorso ottobre che la voleva conduttrice ‘alla pari’ con la sorella Cristina, il suo apporto si è fatto via via più marginale e, dopo una clip registrata che sarà trasmessa Domenica prossima, di lei nel contenitore del dì di festa non ci sarà più traccia. Domenica In: ...

«Domenica In» : Benedetta Parodi lascia : Doveva essere la Domenica In delle sorelle Parodi, il primo programma a gestione familiare del pomeriggio di Raiuno. «Mi spiace moltissimo. Era un nostro sogno. Sarebbe stato bello continuare. Benedetta aveva bisogno di tempo, non era un volto di Raiuno», aveva commentato Cristina a Tv Talk, rammaricata per il limitato spazio a cui la sorella Benedetta è stata confinata nel corso delle settimane, passando da co-conduttrice a presenza sporadica ...

