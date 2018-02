trend-online

: BORSA: LO SPREAD BTP-BUND RIALZA LA TESA E TORNA SOPRA 140 PUNTI - antonioarricale : BORSA: LO SPREAD BTP-BUND RIALZA LA TESA E TORNA SOPRA 140 PUNTI -

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) Le varie situazioni di POLITICA, GEOPOLITICA, continua a non avere grandi effetti per i mercati, che non subiscono impatti particolari, ma sono solo fattori di incertezze. In GER il CDU ha accettato ...